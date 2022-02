Ilpo Härmäläisen katoamistutkinnassa yllätyskäänteitä – poliisi: "Meri kätkee pinnan alle hyvin paljon salaisuuksia"

Jos vainajan henkilöllisyys varmistuisi Härmäläiseksi, olisi kyse todella merkittävästä käänteestä miehen katoamistutkinnassa. Härmäläisen kohtalo on ollut auki vuodesta 1994 saakka.

Viranomaisilla on kuitenkin ollut omat epäilyksensä.

Tästä on kyse

Poliisi ja syyttäjä pitävät todennäköisenä, että Härmäläinen joutui henkirikoksen uhriksi, ja että syypää on miehen entinen liikekumppani, tätä nykyä lähes 70-vuotias mies. Mieheen on viitattu julkisuudessa lempinimellä "mainosmies".

Henkirikoksen motiiviksi on epäilty talousrikoksen peittelyä – että mainosmies olisi pelännyt Härmäläisen lavertelevan hänen epämääräiset bisneksensä viranomaisille.

Tapausta on ennätetty puida jo käräjäoikeudessa asti. Syyttäjä on vaatinut mainosmiehelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta.

Syytetty mainosmies on kiistänyt väitteet jyrkästi. Hän ei puolustuksensa mukaan ole syyllistynyt henkirikokseen tai liity muutenkaan Härmäläisen katoamiseen. Hän ei omien sanojensa mukaan ole edes tavannut Härmäläistä katoamispäivänä.

Poliisitutkintaa on jatkettu samaan aikaan, kun oikeutta on käyty käräjillä.

Tapauksen selvittämistä on kuitenkin omalta osaltaan rasittanut se, että Härmäläisen ruumis on ollut kateissa. Poliisi ei ole pystynyt selvittämään esimerkiksi sitä, miten Härmäläinen olisi tarkalleen henkensä menettänyt.

Poliisi on epäillyt, että mainosmies olisi surmannut Härmäläisen purjeveneessään, jota säilytettiin katoamisen aikaan Turun Satavan satamassa, ja upottanut Härmäläisen ruumiin mereen.

Ruumis löytyi vilkkaalta merialueelta

Vanha lokikirja löytyi

Vaikka ruumislöydön merkittävyys Härmäläisen tapauksen tutkinnan kannalta on vielä toistaiseksi auki, on katoamistutkinnassa tapahtunut myös toinen käänne. Yle kertoi asiasta viime torstaina .

"Kyllä toi on täyttä puppua"

– Kyllä toi on täyttä puppua, täyttä valhetta. Sieltä ei ole koskaan puuttunut yhtään ankkuria keulasta perästä. Koko juttu on täyttä potaskaa. Se, joka on ton keksinyt pitäisi miettiä mitä puhuu, eikä mitä sylki suuhun tuo, mies sanoi kuulustelupöytäkirjan mukaan.