Poliisi toivoo, että Turussa jalankulkijaan suojatiellä törmännyt autoilija ilmoittautuisi.
Autoilija törmäsi suojatietä ylittäneeseen naiseen Turun yliopistollisen keskussairaalan lähellä torstaiaamuna hieman ennen puoli yhdeksää.
Nainen oli kävellyt Lemminkäisenkadun jalkakäytävää ja ylittänyt Sirkkalankadun suojatietä pitkin. Autoilija ajoi Sirkkalankatua keskustan suunnasta.
Jalankulkija sai onnettomuudessa sairaalahoitoa vaativia vammoja. Tummalla pienehköllä autolla liikenteessä ollut kuljettaja poistui paikalta jättämättä yhteystietojaan.
Lounais-Suomen poliisi selvittää tapahtumia ja pyytää autoilijaa ilmoittautumaan.
Autoilijaa sekä tapahtuneen mahdollisia silminnäkijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.