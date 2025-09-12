Ahvenanmaalla asuva noin 80-vuotias mies kertoo Helsingin Sanomille pakastaneensa vanhempiensa ruumiit heidän omasta toiveestaan.

Poliisi epäilee miestä hautarauhan rikkomisesta, sillä vanhempien ruumiit löydettiin vuonna 2024 turkulaisesta omakotitalosta, jossa ne olivat olleet kahdessa pakastimessa noin 30 vuoden ajan.

Mies sanoo toimineensa vanhempiensa kunnioittamiseksi ja viittaa uskonnonvapauteen.

– Tässä on pelkästään noudatettu vanhempien toivomusta kunnioituksesta heitä kohtaan. Meillä on oma näkemyksemme asiasta ja Suomessahan on uskonnonvapaus, hän kommentoi HS:lle. Hän ei kuitenkaan halunnut avata tarkemmin omaa tai vanhempiensa uskonnollista taustaa.

Täältä löytyi kaksi ruumista arkkupakastimista.MTV

Poliisin mukaan toinen vanhemmista kuoli vuonna 1994 ja toinen vuotta myöhemmin. Toinen heistä menehtyi sairaalassa luonnollisista syistä ja vietiin sieltä suoraan pois, mahdollisesti pakastimeen. Toinen oli ollut lääketieteellisessä ruumiinavauksessa.

Ei kertonut syytä ruumiiden säilytykselle

Mies ei ole kertonut, miksi ruumiita säilytettiin pakastimissa niin pitkään, eikä mitä niille oli tarkoitus tehdä. Hän kuitenkin vakuuttaa, että ne tullaan hautaamaan Turkuun kahden viikon sisällä.

– Seuraamme täysin Suomen lakia, hän sanoo.