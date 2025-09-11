Pakastimista on löytynyt Turussa kaksi ruumista, jotka ovat olleet pakastimissa vuodesta 1995. Asiasta kertoo sanomalehti Nya Åland.
Lehden mukaan ruumiit löytyivät vuosi sitten kahdesta eri pakastimesta. Toinen kuolleista on ahvenanmaalainen. Molemmat ovat aikuisia.
Rikosylikonstaapeli Lasse Höysti Lounais-Suomen poliisista kertoo Nya Ålandille, että ruumiita ei ole haudattu asianmukaisesti.
Höystin mukaan asia on siirtynyt syyttäjälle ja yhtä ihmistä epäillään tapauksessa hautarauhan rikkomisesta. Muita rikosepäilyjä ei ole.
Höystin mukaan epäilty on edelleen elossa.
– Voin sanoa, että tämä on hyvin epätavallinen tapaus, Höysti kertoo lehdelle.
Maarianhaminan kaupungin kansliapäällikön Emma Dahlénin mukaan toinen vainajista oli kirjoilla Maarianhaminassa kuollessaan, Nya Åland kertoo.
Hautajaisten järjestäminen kuuluu omaisille, mutta tässä tapauksessa vaikuttaa siltä, että hautajaisten järjestäjää ei ole. Silloin kotikunta vastaa hautajaisista.