Päivi Lipponen tyrmää väitteet perheen saamista aamiaiseduista Kesärannassa – "Olen todella hämmästynyt, että VNK lähtee tämmöisiä valheita levittelemään"

– Olen todella hämmästynyt, että VNK (Valtioneuvoston kanslia) arvostettuna instituutiona lähtee tämmöisiä valheita levittelemään, joita ei mitenkään varmisteta. Tämä VNK:n toiminta on ihan järkyttävää.

– Me vuokrasimme Kesärannan yläkerran ja siihen ei kuulunut minkäänlaista ateriaetua, siivouspalvelua tai pyykkipalvelua. Minä kävin kaupassa, kokkasin ja siivosin ja laitoin perhe-elämää järjestykseen.

"Toivoisin, että VNK korjaa tiedon"

– Se oli vuokra-asunto, ja me maksoimme vuokraa. Ei ollut muuta mahdollisuutta. Siitä tehtiin vuokrasopimus.

– Alakerta oli Valtioneuvoston käytössä ja me asuimme yläkerrassa, joka oli meidän hallinnassa. Meillä ei ollut minkäänlaista palvelua alakerrasta yläkertaan.

– Toivoisin, että he todella korjaavat tiedon. En ymmärrä, miten he kykenevät tällaisia virheellisiä tietoja laittamaan medialle. Kuitenkin kyse on Valtioneuvoston kansliasta.