Kommentti: Pääministeri Sanna Marin astui poliittisesti omaan miinaan – pääministerin perhe on saanut verotonta etua veronmaksajien kustannuksella

Rikkaiden entistä kireämpää verotusta vaatinut pääministeri Sanna Marin (sd.) on itse joutunut keskelle kiusallista verokohua. Valtioneuvoston kanslia on maksanut pääministerin perheelle verotonta ruokarahaa noin 300 euroa kuussa. Pääministerin palkkaa pitäisi korottaa yli 700 eurolla, jotta hän saisi saman edun verotettuna palkkatulona. Tämä on hieno esimerkki Suomen verotuksesta, toteaa politiikan toimittaja Vesa Kallionpää kommentissaan.