Pääministeri Marin on pyytänyt, että hänen viime vuoden verotuksensa pidetään auki, kunnes ateriaetujupakka selviää

Valtioneuvoston kanslia (VNK) odottaa parhaillaan verottajalta kantaa siihen, onko pääministerin virka-asunnon ateriaetu veroton, kuten kanslia on tulkinnut.

Tulkinnan pohjalla on tuloverolain pykälä 70, jota on tähän asti sovellettu ja tulkittu niin, että ateriapalvelu ei kuulu verotuksen piiriin.

– Se on kirjallinen ohjeistus siitä, miten Kesäranta toimii ja mitä palveluita pääministerille kuuluu. Tämä ohjeistus tullaan nyt kokonaisuudessaan katsomaan läpi, että onko se asianmukainen vai onko siellä korjattavaa. Tarpeen vaatiessa korjauksia tehdään.

– Kun asumme Tampereella, käymme ruokakaupassa ja hoidamme muutenkin omat henkilökohtaiset asiamme itse, mutta Kesärannassa asiat on järjestetty toisin, ja siitä minulle on annettu ohjeistus. Tästä eteenpäin pitää asiat arjessa järjestellä toisella tavalla, ja näitä käytännön asioita varmasti nyt selvitetään valtioneuvoston kanslian kanssa, Marin sanoi STT:lle.

"On mahdollista, että vaikuttaa vaalitulokseen"

Pääministeri ei ota kantaa siihen, onko virkamiehiin enää luottamista, kun veroasia on jäänyt heiltä viime päivityksen yhteydessä tarkistamatta.

– Oleellista on, että kokonaisuus käydään nyt huolellisesti läpi eri tahojen kanssa ja kaikkiin avoimiin kysymyksiin etsitään vastaukset. Tässä on kuitenkin ollut aikaisempaa ohjeistusta vuodelta 2010 eli ennen nykyistä vuoden 2019 ohjetta.

Hän ei myöskään usko, että valtioneuvoston kansliassa tarkoituksella tai ilkeyttään salataan asioita. Hänen mukaansa on hyvä huomata, että tietopyyntöjen määrä on lisääntynyt merkittävästi.

Valtioneuvoston kansliasta kerrotaan, että viime vuonna vuoden alusta toukokuun lopulle tietopyyntöjä oli rekisteröity 615. Tänä vuonna pyyntöjä on tehty 1 065 vastaavassa ajassa, ja koko ajan tulee lisää.

– Tietopyyntöihin vastaaminen on virkatyötä, jota tehdään virkavastuulla, niihin vastaamista ei ohjata poliittisesti.

Marin sanoo, että tässä vaiheessa on vaikea arvioida, miten paljon kohu vaikuttaa SDP:n kuntavaalikannatukseen tai hänen itsensä poliittiseen pääomaan.

– On mahdollista, että tällä on vaikutusta. Ajankohta on juuri vaalien alla, joten sillä voi olla vaikutusta myös vaalitulokseen, mutta millä tavalla, se nähdään sitten myöhemmin.