Pöllöraati kävi läpi pääministeri Marinin ravintolaillan poliittista laskua – "Pikkuhiljaa alkaa olla mitta täynnä"

Kohun pääesineeksi kasvoi valtioneuvoston puhelin, jota Marinilla ei ollut mukanaan. Kyseiseen virkapuhelimeen oli illan aikana tullut kaksi tekstiviestiä, joissa oli ohjeistettu valtioneuvoston jäseniä välttämään kontakteja, jos näillä on ollut ohjelmaa koronatartunnan saaneen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) kanssa.

Ohjeistus tavoitti pääministerin hänen itsensä mukaan vasta sunnuntaina.

– Aika lapsellinen keskustelu, että saiko hän viestin vaiko eikö saanut. Todennäköisesti pääministerin pitäisi olla tietoinen ohjeistuksista. Ainakin hänen valtiosihteerinsä pitäisi olla tietoinen, Iltalehden politiikan ja talouden toimituksen esimies Jukka Ristamäki toteaa.

Aiemmin illalla valtiosihteeri oli ilmoittanut Marinille, ettei tämän tarvitsisi ryhtyä toimiin altistumisen vuoksi.

– Kun Marinille on ilmoitettu, että ulkoministeri, jonka kanssa hän on ollut kontaktissa, on saanut koronan, niin hänen olisi pitänyt ymmärtää, että valtioneuvoston tiukempi ohjeistus tarkoittaa, että hänen ei ehkä kannattaisi olla ravintolassa, Ristamäki jatkaa.

Jos henkilö on kahdesti rokotettu, ei THL:n ohjeistuksen mukaan häntä oireettomana altistuneena määrätä suoraan karanteeniin. Valtioneuvostolla on kuitenkin käytössään THL:n ohjeistusta tiukempi koronakäytäntö.

Pääministeri myönsi sunnuntaina Facebook-kirjoituksessaan, että "minun olisi pitänyt lauantai-iltana käyttää parempaa harkintaa ja tarkistaa saamani ohjeistus vielä toiseen kertaan. Siitä, etten ymmärtänyt näin toimia, olen todella pahoillani".

– Tämähän noudattaa korona-aikana tullutta kuvioita, jossa on lukematon määrä erilaisia sääntöjä, ohjeistuksia ja suosituksia. On tullut vähän kyttäysmentaliteettia. Jos tehdään väärin, siitä raportoidaan ja sitä pyydetään anteeksi, MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen sanoo.

Uutisaamu nähdään MTV3-kanavalla joka arkiaamu kello 6.25-9.30 välisenä aikana. Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Livessä.

"Kohut eivät synny itsestään"

Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson muistutti MTV:n Uutisaamussa, etteivät kohut niin sanotusti synny itsestään.

– Me journalistit luomme kohuja. Me olemme nyt päättäneet, että on kaikkein tärkein uutinen, että Sanna Marin oli baarissa.

Iltalehden Ristamäen mukaan kyse ei kuitenkaan ole vain siitä, että Marin oli baarissa.

– Sanna Marin voi kyllä olla baarissa, mutta hän sattuu olemaan tämän maan pääministeri. Hänen on huolehdittava omasta työkunnostaan, ettei tartuta muita päättäjiä. Hänen on oltava ympäri vuorokauden operatiivisessa kunnossa. Kyse on siitä, miten hän instituutiona toimii, Ristamäki katsoo.

Myös MTV Uutisten Ahtiaisen mukaan "pääministeri on pääministeri ja tavis on tavis".

– Voi kuitenkin yrittää myös suhteuttaa sitä, kuinka vakavasta asiasta on kyse. Jos hän olisi ollut itsenäisyyspäivän konsertissa kaksi tuntia, eikä katsonut kännykkää, niin olisiko tämä saman kokoluokan asia, Ahtiainen pohtii.

"Pikkuhiljaa alkaa olla mitta täynnä"

Itsenäisyyspäivänä näytti varsin selvältä, että pääministeri Marinin tunnetuilta demaritovereilta ei nähty tai kuultu mitään suuria puolustuspuheenvuoroja, Ristamäki toteaa.

– Hieman niin tulkitsin, että pikkuhiljaa alkaa olla mitta täynnä. Toivottaisiin, että pääministerin ja puolueen puheenjohtajan ympärillä oleva julkisuus koskisi jotain muita asioita kuin bileitä, Ristamäki sanoo.

Petterssonin mukaan SDP:ssä kyllä tunnelmat ovat kyllä hieman kiristyneet, mutta kritiikki ei ole suuntautunut pääministeriä kohtaan.

– Mitä olen demarien sisäpiiristä kuullut, niin siellä ollaan ehkä ärsyyntyneitä, että näitä kohuja tehdään yksi toisensa jälkeen. En ole toistaiseksi kuullut, ettei luottoa Mariniin olisi, Pettersson toteaa.

MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikön Eeva Lehtimäen mukaan hallituksen sisällä kukaan ei ole vaatimassa Marinin eroa. Ahtiaista tämä ei yllätä.

– En usko, että tähän hetkeen kaivataan hallituskriisiä tai pääministerin vaihtoa. Varmasti on kuitenkin totta, että eihän tästä mitään etua Marinille ole, Ahtiainen arvioi.