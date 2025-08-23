Hollannin ulkoministeri eroaa: Tiukka linja Israelia kohtaan koitui kohtaloksi

Caspar Veldkamp katsoo, ettei hänellä ole ulkoministerinä riittävästi toimivaltaa.
Hollannin ulkoministeri Caspar Veldkamp eroaa tehtävästään. Asiasta kertoo muun muassa hollantilaislehti De Telegraaf.
Eron syynä on se, että hän ei saanut maan hallitusta hyväksymään pakotteita Israelia kohtaan.
Keskustalaista NSC-puoluetta edustava Veldkamp on ajanut tiukempia toimia Israelin painostamiseksi Gazan sodan takia. Hallitus keskusteli perjantaina tuntikausia mahdollisista pakotteista, mutta ei päässyt yksimielisyyteen. Veldkamp katsoi, ettei hänellä ole riittävästi toimivaltaa ulkoministerinä.
– Huomaan, että en kykene saamaan aikaan merkittäviä lisätoimia paineen kasvattamiseksi Israelia kohtaan, Veldkamp kertoi hollantilaiselle uutistoimisto ANP:lle.
Veldkampin linja Israelia kohtaan on ollut tiukempi kuin monilla muilla hallituksen ministereillä. Heinäkuussa hän ilmoitti, että Israelin hallituksen laitaoikeistolaiset ministerit Itamar Ben-Gvir ja Bezalel Smotrich eivät ole tervetulleita Hollantiin.
Veldkamp on halunnut lisätä entisestään painetta Israelia kohtaan. Ulkoministerin mukaan hänen ehdotuksistaan keskusteltiin vakavasti, mutta ne kohtasivat vastarintaa.
– Tunnen, että ulkoministerinä minulla on rajalliset mahdollisuudet määrittää suuntaa.
Veldkamp, 61, on Hollannin entinen Israelin-suurlähettiläs.
Hallituskoalitio hajosi jo aiemmin
Hollannin pääministerin Dick Schoofin hallituskoalitio kaatui kesäkuun alussa, kun laitaoikeistolainen Vapauspuolue jätti hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan liittyvien erimielisyyksien takia. Siitä lähtien hallitus on toiminut virkaatekevässä roolissa. Uudet vaalit on tarkoitus pitää lokakuun lopussa.
Myöhemmin perjantai-iltana Veldkampin NSC-puolue ilmoitti vetäytyvänsä kokonaan hallituksesta, mikä syventää Hollannin poliittista kaaosta. Hallitukseen jäävät enää keskustaoikeistolainen VVD sekä maanviljelijöiden BBB-puolue.
Hollanti oli Suomen tavoin yksi 21 maasta, jotka allekirjoittivat torstaina Israelin hyväksymän Länsirannan rakennusprojektin tuomitsevan julkilausuman.