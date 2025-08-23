Texasin senaatti hyväksyi republikaaneja suosivan vaalipiirijaon

Yhdysvalloissa Texasin osavaltion senaatti on hyväksynyt republikaaneja suosivan uuden vaalipiirijaon. Piirijako hyväksyttiin äänin 18–11 paikallista aikaa lauantain vastaisena yönä.
Uusi vaalipiirijako odottaa nyt enää Texasin republikaanikuvernöörin Greg Abbottin hyväksyntää.
Texasin republikaanit muuttivat vaalipiirien rajoja presidentti Donald Trumpin pyynnöstä. Muutoksien uskotaan tuovan republikaaneille viisi lisäpaikkaa Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneeseen ensi vuoden vaaleissa.
Texasin edustajainhuone hyväksyi vaalipiirimuutoksen jo aiemmin äänin 88–52.
Texasin demokraatit pyrkivät viivästyttämään asian käsittelyä, mutta joutuivat lopulta taipumaan.
Osavaltioissa vaalipiirejä on yleensä tarkasteltu tasakymmenvuosina tapahtuvan kansallisen väestönlaskennan jälkeen. Se on kuitenkin ollut vain vakiintunut käytäntö, jota ei säädellä lakiteksteissä.