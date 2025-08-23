Kristillisdemokraattien puoluekokous alkaa Porissa

Puolueen puheenjohtajalla Sari Essayahilla ei ole puheenjohtajakisassa vastaehdokkaita.
Hallituspuolue kristillisdemokraattien puoluekokous alkaa tänään Porissa. Kaksipäiväisessä kokouksessa valitaan muun muassa seuraavalle kaksivuotiskaudelle puolueen puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä puoluevaltuuston puheenjohtaja.
Nykyisellä puheenjohtajalla Sari Essayahilla ei ole vastaehdokkaita. Puolueen varapuheenjohtajiksi on kymmenen ehdokasta ja puoluevaltuuston puheenjohtajaksi kolme ehdokasta.
Lauantain ohjelmassa on muun muassa Essayahin poliittinen tilannekatsaus. Lisäksi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman pitää katsauksen eduskuntaryhmän toimintaan.