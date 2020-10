Päivän päätoimittajan kommenttikirjoitus: Tytöt tulevaisuuden johtajina

Ja uhka se onkin, nimittäin perinteisille stereotypioille sekä vallanjaolle. Toisaalta se on myös mahdollisuus, joka haastaa yhteiskuntaamme muuttumaan ja kehittymään.

Tämän päivän nuorilla on paljon sellaista osaamista ja ymmärrystä maailmasta, jota vanhemmilla sukupolvilla ei välttämättä ole. Nuoruuteen kuuluu myös kyky tunnistaa epäkohtia ja aito halu vaikuttaa. Esimerkkeinä tästä muun muassa Malala Yousafzai sekä Greta Thunberg, jotka ovat rohkeasti taistelleet paremman maailman puolesta.

Tapoja on monia, voi olla esimerkiksi roolimallina sekä suunnannäyttäjänä muille ja nostaa esille tärkeäksi kokemiaan asioita.

Puolet maailman väestöstä on tyttöjä ja naisia, mutta päätöksenteossa he ovat yhä vähemmistö. Koska maailma kuuluu yhtä lailla tytöille ja naisille, niin eikö ole itsestään selvää, että he ovat mukana siellä missä päätökset tehdään? Mikä estää tämän?