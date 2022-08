Naisten on taisteltava muurin läpi päästäkseen teknologia-alalle – hälyttävä kannustuksen puute suuri ongelma

Accenturen henkilöstöjohtajan Marja Hyvärilän mukaan hälyttävimpänä seikkana tutkimuksesta nousee esille, että 35 prosenttia naisista ei ole saanut minkäänlaista kannustusta lähteä alalle. Jos kannustusta on saanut, niin se on tullut välittömästä lähipiiristä.

– Yleensä kannustus on tullut perheeltä.

Hyvärilän mukaan Suomessa on yhä paljon tehtävää opintopolun alkuvaiheesta ala-asteelta lähtien, matemaattisluonnontieteellisten ja teknologia-aineiden tarjoamisesta opintojen ohjaamiseen.

– Me emme saa laajaa rintamaa naisia teknologia-alalle, vaan me saamme ne soturit.

Hyvärilä kertoo, että esimerkiksi Accenturella on tavoitteena saada sukupuolijakauma tasa-arvoiseksi vuoteen 2025 mennessä.

– Se on todella kovaa työtä, nyt liikutaan 40 prosentissa.

Myös teknologia-alalla tarvitaan luovuutta

Ilmastoteknologiaan keskittyvän yrityksen omistava Pauliina Meskanen on ollut onnekas, sillä hänen vanhempansa ovat aina kannustaneet häntä teknologia-alalle jo peruskoulusta lähtien. Lisäksi hänen siskonsa on myös diplomi-insinööri, joka on lukenut teknistä fysiikkaa.