Osaatko kierrättää lääkkeet oikein?

Oletko huomannut kipugeelin tai muiden lääkevoidepakkausten käyttöohjeissa seuraavaa ohjetta: voiteen levityksen jälkeen pyyhi kädet ensin paperiin, heitä paperi roskiin ja vasta sitten pese kätesi?

Emme mekään, mutta vähentääksesi ympäristöön päätyvää lääkejätettä, kannattaa sinunkin jatkossa noudattaa tätä ohjetta.

Sama ohje koskee kaikkia iholle levitettäviä lääkkeitä, mutta se ei ole suinkaan ainoa asia, joka pitää ottaa huomioon lääkkeiden oikeanlaisessa kierrätyksessä.

– Suurin virhe on, jos laittaa viemäriin, wc-pönttöön tai sekajäätteeseen mitä tahansa lääkettä, muistuttaa apteekinhoitaja Elina Lammi Yliopiston apteekista.

– Sekajätteestä ja viemäriputkistoista lääkeaineet päätyvät vesistöihin ja luontoon rasittamaan ympäristöä. Sillä voi olla vaikutuksia vesieliöihin, kaloihin ja kasveihin.

Vanhentuneille tai poisheitettäville lääkkeille oikeaoppinen hävityspaikka on apteekin lääkejätehävitysastia. Suomessa kaikki apteekit ottavat vastaan kotitalouksien lääkejätettä.