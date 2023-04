Minkä ikäisenä lapsen on hyvä aloittaa varhaiskasvatuksessa? – Tätä mieltä asiasta ollaan leikkipuistossa: "Riippuu perheen tilanteesta"

– Varmaan se kaikkia mietityttää aika paljon, että minkä ikäisenä sitten laittaa päiväkotiin. Jokainen tietää, mikä omalle lapselle on parasta, totesi Tuomas Hetemäki.

Samaa mieltä oli lastensa kanssa puistossa aikaa viettänyt Emma Walker. Hänen mukaansa kysymykseen sopivasta iästä aloittaa päiväkodissa on mahdotonta antaa yhtä vastausta.

– Se on tosi lapsi- ja perhekohtaista, että riippuu ihan tilanteesta, Walker sanoo.

Hänen omat lapsensa menivät päiväkotiin 1- ja 2,5-vuotiaina. Walker pohti, miksi vanhemmilla on painetta laittaa lapsi päiväkotiin nuorena.

Perhepäivähoito päiväkodin vaihtoehtona

– Lasta ei pitäisi laittaa päiväkotiin alle 2-vuotiaana. Esimerkiksi perhepäivähoito on mielestäni parempi pienemmille, Al-Juburi sanoo.

Lapsenlapsensa kanssa puistossa viihtyneen Tuula Tampion mielestä lapsi pärjää päivähoidossa yksivuotiaasta eteenpäin. Kymmenkuinen on hänen mukaansa vielä pieni päivähoitoon, mutta samalla ymmärrystä vanhemmille riittää.

– Se on varmaan aika pitkälti tänä päivänä tilanne se, että äitiys- ja vanhempainvapaat päättyy ja töihin on palattava, Tampio sanoo.

– Hoitajille kymmenkuisilla on työllistävämpi vaikutus. Kun on lapsi on pieni eikä osaa kävellä niin se sitoo käsipareja ja energiaa enemmän, hän toteaa.