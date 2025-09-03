Seurapomo vaatii Patrik Laineelta enemmän – suomalaistähti sai tarkat ohjeet: "Älä odota"

Montreal Canadiensin GM:nä toimiva Kent Hughes on kommentoinut Patrik Laineen tilannetta medialle.

Laineen ensimmäinen kausi Montreal-paidassa oli vuoristorataa. Suomalaistähti loukkasi polvensa harjoitusottelussa, joten Canadiens-debyytti venyi lopulta joulukuulle.

Kausi alkoi Laineen osalta vahvasti ja maaliverkot heiluivat mukavaan tahtiin. Kauden edetessä otteet kuitenkin heikentyivät ja maalitahti hiipui. Lopulta Laine teki 52 ottelussa 20 maalia ja 33 tehopistettä.

Kauden aikana Laine oli suurennuslasin alla varsinkin viidellä viittä vastaan -pelaamisensa tiimoilta. Kauden 20 maalista vain viisi syntyi tasaviisikoin, mikä kiihdytti Laineen peliesityksiin kohdistunutta kritiikkiä.

Laine kertoi elokuussa itsekin, että hän haluaa kehittää tasaviisikoin pelaamistaan.

– Ei se ole mikään salaisuus, että siellä (tasakentällisin pelatessa) ei hirveästi tulosta tullut ja oli vähän vaikeuksia välillä. Toki, noh, sama mitä teen, niin mua kritisoidaan joka asiasta muutenkin. Olen siihen tottunut. Mutta kyllä, tuota pitää parantaa ensi kaudeksi. Tuosta on johtoportaan ja muiden kanssa keskusteltu, että laitetaan se kuntoon ja koetetaan sitä parantaa koko ajan, Laine kertoi MTV Urheilulle elokuussa.

Katso Patrik Laineen haastattelu kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.

Laine on parhaalla kaudellaan tehnyt 44 maalia ja 70 tehopistettä. Viime vuodet ovat olleet kuitenkin suomalaistähden osalta monestakin eri syystä rikkonaisia, eikä Laine ole pystynyt nousemaan huippuvuosiensa tasolle.

8,7 miljoonan dollarin vuosipalkalla Laineelta kuitenkin odotetaan enemmän. Sen myöntää myös Montrealin seurapomo Kent Hughes.

– Patrik on äärimmäisen lahjakas ja taitava jääkiekkoilija. Me olemme kaikki nähneet sen. Olen käynyt hänen kanssaan keskusteluita kesällä. Sanoin hänelle, että mietitään pelisi osa-alueita, joita sinun täytyy parantaa pelataksesi säännöllisemmin, Hughes kertoo Sportsnetin mukaan.

– Patrikin kohdalla vastaukset ovat ilmiselviä. Uskon vakaasti, että jos hän pystyy tekemään nuo muutokset peliinsä, hän tulee pelaamaan paljon paremman kauden. Hän 100-prosenttisesti samaa mieltä, Hughes sanoo.

Hughes tiedostaa, että muutosten tekeminen vuosien varrella selkäytimeen juurtuneeseen pelityyliin ei ole lainkaan helppoa. Sen takia Hughes pyysikin Lainetta keskittymään siihen jo kesän aikana.

– Jääkiekko on niin vaistonvaraista. Luulen, että koska peli on niin vauhdikasta, monet asiat tulevat jäällä vaistomaisesti, mikä vaikeuttaa muutosten tekemistä. Se oli tarkoitukseni, kun juttelin Patrikin kanssa. Sanoin hänelle, että älä odota lokakuuhun, jolloin sinun on nojattava peleissä vaistoihisi, vaan aloita jo kesällä. Keskity siihen joka kerta, kun astut jäälle, jotta saat oikeita toistoja ja tulet enemmän tietoiseksi siitä, kun teet asioita väärin, Hughes sanoo.