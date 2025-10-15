Montrealin Patrik Laine avasi pistetilinsä, mutta vastuu on uhkaavasti kortilla.
Laine syötti Montrealin 4–4-tasoitusmaalin kolmannen erän lopussa Seattle Krakenia vastaan. Kiekon upotti venäläinen Ivan Demidov.
Laineelle tehopiste oli kauden ensimmäinen. Otteluita on takana neljä.
Suomalaishyökkääjä oli merkitty Canadiensin nelosketjuun. Hän saikin peliaikaa vain niukasti. Laine pelasi joukkueensa hyökkääjistä vähiten, vain 10.43 minuuttia. Koko Montreal-remmissä oli vain yksi pelaaja, puolustaja Arber Xhekaj, joka pelasi vähemmän.
Laineelle merkattiin syöttöpisteen lisäksi kaksi laukausta.
Montreal voitti ottelun lopulta jatkoajalla 5–4. Ratkaisuosumasta vastasi Cole Caufield. Kanadalaisjoukkue on avannut pirteästi. Se on voittanut kolme neljästä pelistään.
Seattlen Jani Nyman avasi maalitilinsä, kun hän tasoitti ottelun 2–2:een toisen erän loppupuolella.