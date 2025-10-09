Patrik Laine avasi uuden NHL-kauden Montreal Canadiensin nelosketjussa, kun joukkue hävisi Toronto Maple Leafsille 2–5-lukemin. Suomalaistähden suoritus ei tuntunut keräävän kuin kritiikkiä, joka vain voimistui ottelun edetessä.

Laine sai saman tien sormilleen, kun hän otti jo toisessa vaihdossaan hyökkäyspään jäähyn koukkaamisesta. Canadiens oli jo tässä vaiheessa 0–1-tappiolla Torontolle.

– Laine koukkii 200 jalan päässä omasta maalistaan. Kaksi luisteluliikettä lisää ja se olisi ollut siinä, kommentoi Montrealin NHL-toimittaja Anthony Martineau viitaten Laineen työmoraaliin.

Suomalaistähden onneksi hänen maanmiehensä Oliver Kapanen sai paikattua Laineen virheen. Kapanen tasoitti pelin alivoimalla komean kiekonriiston ja laukauksen jälkeen.

Kaksi miinustilastoa

Laineen kohokohdat jäivät kuitenkin NHL-kauden avausottelussa vähiin. Alle 13 minuuttia peliaikaa saanut suomalaistähti oli varsin näkymätön, eikä laukonutkaan kuin kerran kohti maalia.

Ottelun päätöserässä Laine sai tilastoihinsa vielä kaksi pitkää miinusta, kun Canadiens haki tasoitusta ilman maalivahtia.

Flashscore antoi Laineelle koko ottelun huonoimman arvosanan 5,9. Sportskeeda puolestaan luetteli Canadiensin tappion kolme suurinta pettymystä, ja Laine vei listauksessa niin sanotun ykkössijan.

– Laine ei vaikuttanut merkittävästi otteluun. Hän näytti välillä eksyneen, eikä noussut esiin ratkaisevilla hetkillä, kommentoi Sportskeedan NHL-kirjoittaja Nestor Quixtan.

Tällainen hetki nähtiin, kun Auston Matthews pääsi laittamaan kiekon tyhjiin.

– Laine sai sisäpuolelta etumatkan kohti irtokiekkoa, mutta sen sijaan että hän olisi ehtinyt siihen ja purkanut paineen, Matthews päihitti Laineen. Matthews siirsi kiekon tyhjiin ja varmisti voiton Maple Leafsille.

"Näyttää niin onnettomalta"

Montreal Canadiensin kannattajista moni ilmaisi myös pettymyksensä Laineen suoritukseen joko ottelun aikana tai sen jälkeen. Suomalaistähden suoritusta kritisoitiin sosiaalisessa mediassa hyvin ankarinkin sanakääntein.

– Voin aidosti kuvitella Laineen jäävän eläkkeelle 29-vuotiaana kun hänen sopimuksensa päättyy 2027. Hän näyttää niin onnettomalta. Tuntuu siltä, että hän vihaa jääkiekon pelaamista. Epäilen, että hän on treenannut yhtään tänä kesänä. Hän näyttää hitaammalta ja huonommalta kuin viime vuonna, mikä on vaikuttavaa, huonolla tavalla, latasi eräs kiekkofani.

– Patrik Laine ei osaa enää edes luistella, todella surullista nähdä, kommentoi toinen.

– Rehellisesti sanottuna, jos joku tulisi luokseni, osoittaisi Patrik Lainetta ja sanoisi minulle: "Tiedätkö, hän on ammattilaisjääkiekkoilija", en uskoisi häntä, lyttäsi kolmas.

– Se oli siinä, Patrik Laine. Kaksi askelta jokaista muuta jäljessä, harmitteli neljäs.

Laine ja Canadiens eivät kuitenkaan ehdi jäädä harmittelemaan avausottelun tappiota liian pitkäksi aikaa. Montreal kohtaa seuraavassa ottelussaan Detroit Red Wingsin perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.