Paavi jakoi parisuhdevinkkejä – tässä kolme tärkeää lausahdusta, joiden ei saa antaa unohtua arjen keskellä

Paavi toivoo perheiden hakevan apua

Hän kertoi tiedostavansa sen, että pandemia on saattanut pahentaa joitain perheessä kyteviä ongelmia, mutta toivoi pariskuntien hakevan apua sitä kaivatessaan. Hän toivoi ihmisten muistavan anteeksiannon merkityksen.

Kolme tärkeintä lausahdusta avioliitossa

Kirjoituksessaan paavi kertoi, että avioliiton kolme tärkeintä lausahdusta ovat: "please", "thanks" ja "sorry". Vapaasti suomentaen ne fraasit ovat "ole kiltti", "kiitos" ja "olen pahoillani¨.