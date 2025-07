Ensitreffeillä-vodcast: Miro, 172 senttiä, on liian lyhyt monelle – "On syytetty huijaamisesta"

Neljä vuotta sinkkuna ollut Miro, 38, pääsee deittisovellusten keskusteluista harvoin treffeille asti. Miron mukaan syynä on hänen pituutensa.

Helsinkiläinen Miro Metelinen etsii monien muiden tavoin kumppania deittisovelluksista. Usein käy kuitenkin niin, että hyvä alku siihen, kun vastapuolelle selviää miehen pituus.

– Tällaisia kokemuksia olen onnistunut niittämään vyön alle niin sanotusti aika monta. Puhutaan useista kymmenistä, Metelinen kertoo.

Miro ei ole mitenkään epätavallisen lyhyt. Mittaa hänellä on 172 senttimetriä. Silti se on Miron kokemusten mukaan monelle naiselle liian vähän.

– Hyvin usein koko homma on sitten päättynyt siihen, vaikka sitä ennen on vaikuttanut siltä, että toisellakin puolella on kiinnostusta.

Miron mukaan naisen itsensä pituudella ei ole ollut asiassa merkitystä. Hylkäyksiä on tullut niin häntä lyhyemmiltä, pidemmiltä kuin samanmittaisiltakin.

Uudessa Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastissa tavalliset ihmiset kertovat haasteistaan ja toiveistaan somedeittailun raa’assa maailmassa. Ensitreffeillä kesäspesiaalin ja kaksi aiempaa Ensitreffeillä-kautta löydät Katsomosta.

Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastin juontaja, toimittaja Katri Utula kysyy vieraaltaan, sanotaanko asiasta Mirolle suoraan vai miten naiset asian hoitavat.

– On hyvin erilaisia kokemuksia. Osa sanoo asiallisesti, että vaikutat huipputyypiltä, mutta etsin itse pidempää miestä. Osa on vähän vähemmän ystävällisiä ja keskustelu vain stoppaa siihen, vaikka se on sitä ennen mennyt ihan hyvin. Ghostataan, keskustelu loppuu kertaheitolla.

– Olen kuullut jopa sellaisen kommentin, että olen huijannut ihmisen keskustelemaan itseni kanssa olemalla muuten mielenkiintoinen ihminen.

Nykyään Miron taktiikkana on kertoa pituutensa mahdollisimman nopeasti molemminpuolisten pettymysten välttämiseksi. Profiiliin hän ei kuitenkaan sitä kirjoita.

Miron mielestä deittailukäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi aiemmista vuosista.

– Aiemmin on otettu ihmiset ihmisinä ja nähty heidät kokonaisina yksilöinä. Nyt, kun on siirrytty deittiaplikaatioiden puolelle ja somealustat näyttelevät isoa osaa, ihmisestä saa sen kuvan, mikä tulee profiilista. Siinä on hyvin hankala tuoda itseään esille kokonaisena, Miro sanoo.

