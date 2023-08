Suomalaislupaus lähtee syksyllä jahtaamaan NHL-unelmaansa – "Hän on kehittynyt valtavasti"

21-vuotias Hirvonen on pelannut kaksi edelliskautta SM-liigassa HIFK-paidassa, mutta tulevaksi kaudeksi maisema vaihtuu. Hirvonen nimittäin suuntaa Torontoon NHL-unelmansa perässä.

– Odotan eniten pelejä. Olen niin innoissani, että aloitan kauden täällä. On kunnia pelata täällä, Hirvonen toteaa NHL:n sivuilla .

Suomalaisen keskushyökkääjän kehitys on noteerattu myös Toronton valmennusportaassa. Toronton pelaajakehityspäällikkö Hayley Wickenheiser on vaikuttunut Hirvosen asenteesta.

– Hän on kehittynyt valtavasti ja kaikki kunnia kuuluu hänelle. Hän on ollut avoin kaikille kehitysvalmentajien ehdotuksille. Olemme säätäneet hieman hänen asentoaan, mailaansa ja lähestymistapaansa. Hän on nyt itsevarmempi, vahvempi ja räjähtävämpi, Toronton pelaajakehityspäällikkö Hayley Wickenheiser kehuu.