Jani Nymanilta räväkkä kommentti laukauksestaan – NHL-valmentaja hehkuttaa

Jääkiekkohyökkääjä Jani Nymanilla on ollut tapana onnistua siellä, missä hän kaukaloon pääsee. Nyt näyteikkuna on kaikkein kirkkain, kun 20-vuotias suomalainen on pelannut NHL:ssä ja säväyttänyt sielläkin. Kolmen ottelun jälkeen kasassa on kaksi täysosumaa.

Maaleista toinen syntyi maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun Nyman vei Seattle Krakenin ylivoimalla 1–0-johtoon. Winnipeg Jets voitti lopulta jatkoajan päätteeksi 3–2.

– Pelasimme erittäin hyvin. Oma pelaaminen tuntuu hyvältä, ja ylivoima toimii. Voittokin oli kuitenkin lähellä, Nyman kertoi NHL:n verkkosivuilla.

Winnipegin maalilla tapahtui erikoista vaihtelua, kun ottelun aloittanut Eric Comrie sai kolhun jo ensimmäisellä minuutilla ja lähti vaihtoon. Huoltotoimenpiteiden aikana maalilla oli Connor Hellebuyck, joka joutui Nymanin yllättämäksi.

– En ajattele niinkään, kuka maalissa on. Luotan laukaukseeni, Nyman paalutti.

Comrie palasi maalille ensimmäisen erän loppupuolella.

Mestiksen kautta maailmalle

Valkeakoskelaislähtöinen Nyman kasvoi ammattilaiskiekkoilijaksi Tampereen Ilveksen organisaatiossa ja viimeisteli maaleja hyvään tahtiin läpi juniorivuosien.

Peruskoulun jälkeen lähinnä jääkiekkoon keskittynyt Nyman debytoi miesten sarjoissa jo kaudella 2021–22 ja säväytti ennen liigatason läpimurtoa Mestiksessä KooVeen peliasussa. Hänet valittiin Mestiksen vuoden tulokkaaksi. Maalimäärä 18 oli erinomainen 17-vuotiaalle pelaajalle.

Lue myös: Kovaa puhetta Mikko Rantasesta

Samalla kaudella Nyman oli myös yksi johtavista pelaajista, kun Suomi saavutti alle 18-vuotiaiden MM-pronssia. Pian tämän jälkeen Seattle varasi hänet NHL:ään toisella kierroksella.

Nyman teki läpimurtonsa Ilveksen liigamiehistössä kausina 2022–24 ja summasi 36 runkosarjamaalia. Taalajäille hän lähti vuosi sitten ja on esiintynyt tehokkaasti Coachella Valley Firebirdsin AHL-joukkueessa. Hän on tehnyt 60:ssä AHL:n runkosarjaottelussa 28 maalia.

Seuraavaksi Leijoniin?

Nymanin peliesitykset AHL:ssä ovat olleet Seattlen NHL-joukkueen valmennusjohdon seurannassa. Hän on käyttänyt näyttöpaikkansa ja todistanut tehokkuutensa nyt myös NHL:ssä.

Seattlen päävalmentaja Dan Bylsma on innoissaan kookkaan suomalaishyökkääjän otteista.

– Nyt on syntynyt hyvä kuva siitä, mitä hän voi tuoda ja mitä hän voi olla. Kyse ei ole vain laukauksesta, jonka olemme nähneet muutamaan otteeseen ylivoimalla. Hän on ollut hyökkäysalueella ylipäätään hyvä, voittanut kiekkoja ja luonut tilanteita, Bylsma avasi.

Tämän hetken tahdillaan Seattle on jäämässä pudotuspelien ulkopuolelle, joten Nyman saattaa vapautua ennen miesten MM-kilpailuja Leijonien käyttöön. Nyman on päävalmentaja Antti Pennaselle tuttu pelaaja Ilveksestä, mutta A-maajoukkueessa hän ei ole pelannut.