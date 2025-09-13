New Jersey Devilsin suomalaislupaus Lenni Hämeenaho valmistautuu parhaillaan uransa ensimmäiseen kauteen Pohjois-Amerikassa.

20-vuotias Hämeenaho solmi keväällä kolmivuotisen tulokassopimuksen Devilsin kanssa. Taitava ja monipuolinen hyökkääjä aloittaa syksyllä uransa ensimmäisen kautensa Pohjois-Amerikan kiekkokaukaloissa.

Hämeenaho on parhaillaan Devilsin tulokasleirillä. Lauantain vastaisena yönä Hämeenaho onnistui maalinteossa, kun Devils kaatoi Sabresin tulokasturnauksen ottelussa maalein 4–2.

Oikealta ampuva suomalaishyökkääjä keräsi pelin jälkeen kehuja Devils-tulokkaita turnauksessa valmentavalta AHL-joukkue Utica Cometsin päävalmentajalta Ryan Parentilta.

– Hän oli johtohahmomme tänään. Hän teki monia asioita hyvin, Parent kehuu Devilsin sivuilla.

Ässissä upeasti SM-liigatähdeksi murtautunut Hämeenaho on viime vuosina tullut tutuksi hyökkäystaidoistaan, mutta tulokasturnauksessa valmennus on halunnut Hämeenahon ottavan lisää roolia myös puolustuspäässä.

Parent antoi Hämeenaholle ottelussa runsaasti alivoima-aikaa.

– Tiedän, ettei hän ole pelannut paljon alivoimalla viime vuosina, mutta juniorina hän on ollut huippualivoimapelaaja. Se on osa-alue, jota me haluamme kehittää. Se on myös iso osa-alue pelaajalle, joka yrittää päästä seuraavalle tasolle, Parent perustelee.

Viime kaudella Hämeenaho teki todellisen läpimurtonsa SM-liigan eliittiin iskemällä 58 ottelussa 20 maalia ja 51 tehopistettä.

Hieno kausi sai kruununsa keväällä, kun Hämeenaho lunasti paikkansa Leijonien MM-miehistöön. MM-kisoissa Hämeenaho teki kahdeksassa ottelussa neljä pistettä.

MM-turnaus antoi Hämeenaholle tärkeitä oppeja siitä, mitä huippupelaajia vastaan pärjääminen vaatii.

– Se oli ensikosketus NHL- ja huippupelaajia vastaan pelaamiseen. Oli hyvä nähdä, missä he menevät, ja mitä minun on tehtävä, että voin pelata heitä vastaan. Kaksinkamppailuvoima. Ja pelinopeus oli todella korkea noissa peleissä. Jätkät olivat paljon vahvempia, eikä jäällä ollut aikaa. Se oli ehkä isoin juttu, Hämeenaho sanoo.

MM-kisojen jälkeen Hämeenaho on valmistautunut vain yhtä tavoitetta varten. Nuori hyökkääjä haluaa lunastaa paikkansa New Jersey Devilsin NHL-miehistöön. Sen hän haluaa tehdä itselleen sopivalla tavalla.

– Yritän vain pelata omilla vahvuuksillani. Yritän olla luova kiekon kanssa, tehdä maaleja ja luoda maalipaikkoja ketjukavereilleni, Hämeenaho kertoo.

Valmentaja Parentin mukaan käynnissä oleva tulokasturnaus on Hämeenaholle erinomainen tilaisuus totutella pohjoisamerikkalaiseen pelityyliin ennen kuin varsinainen harjoitusleiri pyörähtää käyntiin.

– Tämä on hänelle hyvä ensiaskel. Jääkiekko on täällä hieman erilaista ja vaativampaa. Kaukalo on eri kokoinen, tempo ja vauhti ovat erilaisia, odotusarvot ovat erilaisia. Tämä on hänelle hieno mahdollisuus oppia asioita ja tottua niihin, jotta hänellä olisi paremmat mahdollisuudet onnistua harjoitusleirillä, Parent sanoo.