Päätoimittajan kommentti: VM lupaa verta, hikeä ja kyyneleitä

Toki valtiovarainministeriön tehtäviin on aina kuulunut varoittelu. Velkaantuminen on pahasta, ja alijäämää pitää karttaa. Torstaina julkistettu VM:n virkamiespuheenvuoro on kuitenkin lajissaan tiukimpia, mitä aikoihin on nähty. VM ilmoittaa, että jos valtion menoja ei aleta karsia jo ensi keväänä, uhkana on julkisen talouden ajautuminen umpikujaan. Se taas tarkoittaisi puuttumista hyvinvointivaltioksi kutsutun rakennelman perustuksiin raskaalla kädellä: sinun ja minun, lapsiemme ja vanhempiemme nauttimiin erilaisiin etuisuuksiin.