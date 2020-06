Eeva Lehtimäen kommentti: Kun jakomiljardista tuli politiikan uusi normaali – toisin päin se onkin iso raha

Kangasharju varoittaa pysyvien menojen paisuttamisesta

–Tässä otetaan nyt suuri riski siitä, että jos korona pitenee ja me tarvitsemme sitä oikeaa elvytystä myös ensi vuonna, niin sitten me olemme päättäneet jo sitoa rahat sellaisiin kohteisiin, jotka eivät ole parasta elvytystä. Ja sitten me joudumme velkaantumaan vielä enemmän ja meidän lapsemme maksavat vielä suurempaa taakkaa, Kangasharju sanoo.

Tuleeko edes syksyllä päätöksiä?

Moneen kertaan on sanottu, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen todellinen testi poikkeusolojen jälkeen on edessä elokuun lopun budjettiriihessä. Hallitusohjelman talouden pohja on sulanut pois. Rahan jakaminen on ollut helppoa, mutta ovatko hallituspuolueet valmiita jakamaan myös talouden tuskaa.