Konsulttiyhtiön mukaan työttömyyden menot ovat Suomessa jo peräti 11 miljardia euroa vuodessa.
Ekonomistit pyytävät hallitukselta ripeää elvytyspakettia työttömyyskustannusten räjähtämisen vuoksi.
– Työttömyyden laajat kustannukset ovat noin 11 miljardia vuositasolla, ja se koostuu etuuksista, verotulojen menetyksistä ja palvelujen kustannuksista. Mittakaavaa kuvaa se, että ensi vuoden budjettitalouden alijäämä on sama eli 11 miljardia euroa, toteaa PTCServicen vanhempi asiantuntija Jussi Pyykkönen.
Laskelmassa on arvioitu kaikkia työttömyyteen liittyviä etuusmenoja kuten työmarkkinatukea, peruspäivärahaa sekä ansioturvaa, että työttömyyteen liittyvää toimeentulotukea, asumistukea ja muita työttömien kotitalouksien etuuksia.
– Työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin lasketaan myös palvelukustannukset, joita työttömyyden johdosta järjestetään. Kyseisiä palveluita ovat esimerkiksi työvoimaviranomaisen palvelut, työvoimakoulutukset sekä tietyt sosiaali- ja terveyspalvelut ja osaamisen kehittämiseen tähtäävät koulutuspalvelut, Pyykkönen sanoo.
Lisäksi työttömyydestä aiheutuu yhteiskunnalla menetettyjä tuloja.
– Jos työttömät olisivat työttömyyden sijasta työllisiä, kertyisi yhteiskunnalle lisää ansiotuloveroja sekä veroluonteisia maksuja.