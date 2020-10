Pääministeri Marin koronarajoituksista MTV:lle: "Emme tee näitä rajoitustoimia kenenkään kiusaksi"

– Hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat valmistelleet tartuntatautilain päivittämistä ja uudistamista monilta osin. Tätä työtä on tehty useita kuukausia kesästä lähtien, Marin kertoo.

– Kyse on siitä, että tuomme valmiuslaissa olevia toimivaltuuksia normaalilainsäädäntöön, ja lisäksi vahvistamme muita toimia, joilla epidemiaa voidaan tehokkaasti torjua.

Marinin mukaan pyrkimys on, että poikkeusolojen valmiuslainsäädäntöön ei jouduttaisi enää turvautumaan.

– Olen kutsunut myös oppositiopuolueiden ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat Säätytalolle ensi keskiviikkona käymään tätä isoa kokonaisuutta läpi. Näkisin, että on erittäin tärkeää, että tämä kokonaisuus saadaan vietyä eduskunnassa mahdollisimman hyvässä yhteisymmärryksessä eri puolueiden välillä läpi, Marin sanoo.

Järeämpiä keinoja alueviranomaisille käyttöön

Kokonaisuudessa on mukana erilaisia keinoja ja toimenpiteitä. Hallitus vie kokonaisuuden eduskuntaan lainsäädäntöesityksenä ja siinä vaiheessa Marinin mukaan nähdään, mitä kaikkia keinoja kokonaisuudessa on sisällä.

– Siellä on sekä valmiuslain toimivaltuuksia että muita toimenpiteitä, esimerkiksi matkustamisen terveysturvallisuuteen liittyen. Ylipäätään eri toimijoiden vastuullisuuteen liittyen, että esimerkiksi aluehallintoviranomaiset, alueet ja kunnat voisivat torjua epidemiaa esimerkiksi sulkemalla erilaisia toimintoja.

– Meiltä on puuttunut tartuntatautilaista näitä kokonaisuuksia ja nyt niitä sinne tuodaan, pääministeri sanoo.

– Päävastuu valmistelusta on sosiaali- ja terveysministeriöllä. Ministeri Krista Kiuru voi varmasti vastata tarkemmin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin lain valmisteluun liittyen.

– Juuri tästä on kyse. Tuomme valmiuslaissa olevia toimenpiteitä normaalilainsäädäntöön niin, ettemme joutuisi turvautumaan poikkeusoloihin, Marin toistaa.

– Keskiviikkona (ensi viikolla) tulemme käymään läpi tartuntatautilakiasian ja kuulemme ajankohtaisesta tautitilanteesta. Torstaiaamuna hallitus jatkaa neuvotteluja. Siellä on tarkoitus päättää uusista toimenpiteistä, joita tarvitsemme eri alueille, jotta epidemiaa voidaan tehokkaasti hillitä.

Päävastuu rajoitustoimista on tällä hetkellä alueellisilla toimijoilla: aluehallintovirastoilla, sairaanhoitopiireillä ja kunnilla.

– Nämä ovat toimivaltaisia tahoja, jotka voivat päätöksiä tehdä. Meillä on nyt alueellinen malli käytössä, koska olemme normaalioloissa. Hallitus tulee antamaan omat esityksensä ja suosituksensa alueiden tueksi.

"Valitettavasti kaikilla alueilla ei ole tehty niin kuin olisimme halunneet"

Hallitus on esittänyt matkustamisen terveysturvallisuudessa niin sanottua kahden testin mallia.

– Nyt THL on esittänyt uusia arvioita siitä, millaisella aikajaksolla toinen testi pitäisi ottaa. Tältä osin hallitus tulee vastineessaan eduskunnalle tuomaan muutosehdotuksen, johtuen näistä THL:n uusista arvioista, Marin toteaa.

Ravintoloille on tulossa ensi sunnuntaista alkaen tiukennuksia aukioloaikoihin niillä viidellä alueella, joilla koronaepidemia on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Pääministeri tiivistää, että tällä hetkellä eletään globaalissa pandemiassa, tilanne on erittäin vakava ja Suomessa tautitapausten määrä kasvaa vauhdilla.

– Sen vuoksi näitä rajoitustoimenpiteitä on välttämätöntä tehdä. Haluan korostaa sitä, että emme me näitä linjauksia tee kevyin mielin ja kevyin sydämin, vaan erittäin raskain mielin. Tietysti me kaikki toivomme, että pandemiaa ei olisi.