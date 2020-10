Girls Takeover on osa YK:n kansainvälisen tyttöjen päivän juhlintaa, jolloin tytöt eri puolilla maailmaa astuvat yhteiskunnan eri alojen johtajien saappaisiin. Pääministerin jalkineet täytti tänään 16-vuotias Aava Murto.

– On ollut kiireistä, mutta päivä on mennyt oikein hyvin. Ollut mielenkiintoisia tapaamisia ja todella hyvät fiilikset, Murto toteaa eduskuntatalon rappusilla.

Tänä vuonna teemana on ollut teknologian vaikutukset tyttöjen asemaan ja tulevaisuuteen, ja siihen Murrolla on itsellään painavaa sanottavaa.

– Mielestäni on huolestuttavaa, kuinka moni tyttö on kohdannut nettihäirintää. Se on vaarallista ja haitallista. Sosiaalisen median alustoista pitäisi saada tytöille turvallisempia, ja niissä tulisi esimerkiksi rajoittaa mahdollisuutta lähettää häiritsevää tai loukkaavaa sisältöä, Murto toteaa.