Keskustelu yritysten vastuusta ryöpsähti jälleen eduskunnassa – pääministeri Marin kiihtyi: "Kysyn vain, että kuka tässä vastakkainasettelua luo"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on julkisesti peräänkuuluttanut esimerkiksi metsäjätti UPM:ltä yhteiskuntavastuuta ja kyseenalaistanut, oliko Kaipolan tehtaan sulkemisesta pakko päättää keskellä koronakriisiä.

MTV Uutisten nettikolumnissa Marin kirjoitti, että yhteiskuntavastuuta tarvitaan etenkin niiltä, joilla on siihen vahvat taloudelliset edellytykset.

–Ymmärrystä ei löydy sille, että irtisanotaan syvän kriisin keskellä, jotta voidaan maksaa isoja osinkoja. Työntekijöiltä ei voi vaatia kohtuuttomia, jos ei itse tyydy siihen, mikä on kohtuullista, Marin kirjoitti.

Marin perusteli näkemystään sillä, että irtisanottavien ihmisten on vaikeassa taloustilanteessa vaikeampaa työllistyä uudelleen.

– Hallitus on tukenut yrityksiä miljardeilla tämän kriisin keskellä, koska me haluamme, että yritykset selviytyvät. Me emme halua, että yritykset ajautuvat konkurssiin, Marin muistutti.