Pääministeri Marin toivoo, että valmiuslakia ei tarvitsisi jatkaa kesäkuun jälkeen – suhtautuu varauksella kesämatkoihin: "Me emme ole vielä turvassa tältä taudilta"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) avaa meren puoleiset ovet virka-asunnollaan Kesärannassa. Ääni on painuksissa, mutta testi on vastikään osoittanut, että koronaa hänellä ei ole. Myöhemmin päivällä Marin jää vilustumisen takia sairauslomalle ainakin alkuviikon ajaksi.

Tällä hetkellä näyttää Marinin mukaan siltä, että rajoitusten purkamista on mahdollista jatkaa. Tartuntojen määrät ovat jatkaneet laskussa, ja sairaaloiden kuormitus on edelleen vähentynyt.

Kouluissa on todettu sairastapauksia, mutta niihin on vastattu Marinin mukaan kuten uuden strategian mukaan pitää.

– Kun on havaittu tautitapaus, on jäljitetty altistuneet, heidät on asetettu karanteeniin ja taudin saaneet on hoidettu, Marin selvittää hallituksen hybridistrategiaa.