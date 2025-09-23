"Ei vaikuta sattumalta", arvioi Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntija.

Sekä Oslon että Kööpenhaminan lentokentät joutuivat keskeyttämään lentoliikenteen eilisiltana, kun tunnistamattomia drooneja havaittiin kenttien läheisyydessä. Tapaus on herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota ja vilkasta spekulointia.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun professori Hans Liwångin mukaan viranomaisten reaktio oli perusteltu.

– On vaikea arvioida tarkasti, mitä tästä seuraa, mutta lentoliikenne pysäytettiin useiksi tunneiksi, koska drooneja havaittiin eri lentokentillä", Liwång sanoo Ruotsin TV4:n Nyhetsmorgon-ohjelman haastattelussa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ehti jo vihjata viestipalvelu X:ssä että Venäjä on tapauksien taustalla, mutta asiantuntijan mukaan tällaista yhteyttä ei voida tällä hetkellä vahvistaa.

– Ei, ei vielä tässä vaiheessa. Tämä täytyy sanoa selvästi: Me emme tiedä tätä vielä. Tanskan ja Norjan viranomaisilla ei tiettävästi ole toistaiseksi sellaista tietoa, joka yhdistäisi tapaukset varmasti tiettyyn valtioon tai sotilaalliseen toimijaan.

Liwång kuitenkin korostaa, että tapausten samanaikaisuus on poikkeuksellista ja herättää kysymyksiä mahdollisesta koordinoinnista.

– On tietysti huomionarvoista, että kaksi hyvin samankaltaista tapahtumaa sattuu samaan aikaan. Se ei vaikuta sattumalta, vaan vaatii tutkimista. Juuri sitähän Tanska nyt tekee.

Vaikka droonit eivät olisikaan aseistettuja, ne voivat aiheuttaa vakavaa häiriötä lentoliikenteelle.

– Kyse on ennen kaikkea epävarmuudesta: ei tiedetä, missä drooni tarkalleen on tai kuinka monta niitä on. Silloin otetaan varman päälle, Liwång selittää.

– Ei haluta ottaa mitään riskiä törmäykseen matkustajakoneiden kanssa – vaikka seuraukset eivät olisi aina vakavat, ne periaatteessa voisivat olla sitä.