Ovatko useiden SM-liigakatsojien havainnot pielessä? Jussi Markkanen vastaa puhuttavaan aiheeseen: "On puututtu"

Kaulasuojakeskustelu on kiihtynyt yhdysvaltalaiskiekkoilija Adam Johnsonin, 29, kuoleman jälkeen. Englantilaisseura Nottingham Panthersin edustanut Johnson kuoli luistimen viillettyä lauantaina pelatussa ottelussa hänen kaulaansa.

Suomen pääsarjassa SM-liigassa kaulasuojuksen käyttö on ollut pakollista poikkeussäännön turvin jo useiden kausien ajan. Toinen asia on se, miten tämän säännön noudattamista on valvottu.

Monet kiekkovihkiytyneet silmäparit ovat tälläkin kaudella havainneet lukuisia paljaita kauloja SM-liigajäillä. Liigan urheilujohtajan Jussi Markkasen mukaan kaulasuojia olisi kuitenkin käytetty hyvin, vaikka hän myös sanoo, ettei "lähde väittämään toisin, jos sinulla on tietoa, että joissain peleissä joku on ollut ilman".

– Kyllä meillä niitä käytetään, ja se on pakollinen varuste. Meillä on puututtu niihin, Markkanen sanoo.

– Sellaisia tilanteita tiedän, että se on unohtunut koppiin pelin alkaessa, pelaaja on poistettu sitten jäältä ja on aloitettu erä vasta sen jälkeen.

Markkanen muotoilee, että "inhimillisiä unohduksia on voinut käydä", mutta "muunlaista viestiä" hän ei ole saanut.

– Muutamia kertoja on jouduttu asiasta huomauttamaan, mutta varsinaisia jäähyjä ei ole tarvinnut vielä antaa.

Myöhemmin Markkanen tarkentaa tietävänsä yhden tapauksen, jossa asiaan on puututtu.

– Niihin pyritään koko ajan puuttumaan.

"Asiaa painotettu"

Jussi Markkanen on toiminut SM-liigan urheilujohtajana elokuusta alkaen.

SM-liigassa kaulasuojan käyttöön sovelletaan sääntöjen vastaisen varusteen pykälää. Tuomarin kuuluu huomauttaa kaulasuojan käyttämättömyydestä, ja mikäli sääntöä rikotaan huomautuksen jälkeenkin, tuomitaan pieni rangaistus.

Markkanen setvii, että linjana on muistuttaa ylipäätään joukkueita kaulasuojusten käytöstä, kun pelaaja havaitaan ilman kyseistä suojaa.

Urheilujohtaja korostaa, että kaulasuojusteemaa on uudelleenpuitu viime vuosina SM-liigan johtoryhmässä.

– Linjaa on viime vuonna jo tiukennettu ja sitä tiukennettiin tänä vuonna entisestään jo elokuussa.

– Varmasti joitain tapauksia on voinut mennä läpi, mutta asiaa on kyllä painotettu. Sitä on käyty tuomareiden ja urheilujohtajien kanssa läpi.

Toive Kansainväliselle jääkiekkoliitolle

Onko linja siis sen verran selkeä ja sitä noudatetaan, että asiaa ei tarvitse nostaa SM-liigassa uudestaan pöydälle?

– Me tietysti noudatamme niitä linjoja, jotka meillä ovat olleet. Linja on hyvin selkeä, Markkanen sanoo.

– Valitettavat, karmeat tapaukset, kuten tämä Adam Johnsonin menehtyminen, tietysti nostavat valitettavalla tavalla tällaisen tärkeän asian esille. Uskon, että se on varmasti meillä kaikilla mielessä ikävällä tavalla.

Markkanen kiteyttää kaulasuoja-poikkeussäännön "erittäin hyväksi säännöksi". Hän haluaisi nähdä saman säännön kiekkomaailmassa laajemminkin käytössä.

– Toivotaan tietysti, että myös Kansainvälinen jääkiekkoliitto ottaa kaulasuojuksen pakolliseksi varusteeksi, minkä jälkeen uskotaan, että se kehittää kyseisiä varusteita entisestään.