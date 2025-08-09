Raimo Helmisen SaiPa: Tylyä toimintaa

Viime kauden sensaatiojoukkue SaiPa laittoi Kiekko-Espoon nippuun harjoitusturnauksessa Mikkelissä.
SaiPa kaatoi K-Espoon Marski-cupin pronssiottelussa tylyin luvuin 5–1. Lappeenrantalaisista tehokkaimpina toimivat hyökkääjät Niklas Appelgren (2+0), Maxime Fortier (1+1) ja puolustaja Santeri Airola (1+1).
Kiekko-Espoon ainokaisesta vastasi HIFK:sta viereiseen seuraan hypännyt Joonas Rask.
SaiPan harjoituskausi alkoi viikko sitten Pitsiturnauksessa, josta se nappasi toisen peräkkäisen turnausvoiton.
Marski-cupin finaalissa kohtaavat illemmalla kotijoukkue Jukurit ja JYP.
Myös Tampereella painellaan harjoituspelien merkeissä. Olli Jokisen HIFK kaatoi Ilveksen Tampere-cupin pronssiotatuksessa maalein 3–2. Turnauksen loppuottelussa kohtaavat Tappara ja Ässät.