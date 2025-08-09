Urheilu
Liiga-sivujen kansikuva
Raimo Helmisen SaiPa: Tylyä toimintaa

Raimo Helminen.Mikko Lieri / All Over Press
Julkaistu 09.08.2025 17:05
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Viime kauden sensaatiojoukkue SaiPa laittoi Kiekko-Espoon nippuun harjoitusturnauksessa Mikkelissä.

SaiPa kaatoi K-Espoon Marski-cupin pronssiottelussa tylyin luvuin 5–1. Lappeenrantalaisista tehokkaimpina toimivat hyökkääjät Niklas Appelgren (2+0), Maxime Fortier (1+1) ja puolustaja Santeri Airola (1+1). 

Kiekko-Espoon ainokaisesta vastasi HIFK:sta viereiseen seuraan hypännyt Joonas Rask.

SaiPan harjoituskausi alkoi viikko sitten Pitsiturnauksessa, josta se nappasi toisen peräkkäisen turnausvoiton.

Marski-cupin finaalissa kohtaavat illemmalla kotijoukkue Jukurit ja JYP.

Myös Tampereella painellaan harjoituspelien merkeissä. Olli Jokisen HIFK kaatoi Ilveksen Tampere-cupin pronssiotatuksessa maalein 3–2. Turnauksen loppuottelussa kohtaavat Tappara ja Ässät. 

