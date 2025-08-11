Tommi Miettiselle jäi "paska maku" TPS:stä – yksi suunta kutittelee suuresti: "Jalkaa oven väliin sinne"

Tommi Miettiselle on jäänyt "paska maku" ajastaan Turun Palloseurassa. Tylyt potkut saaneelle jääkiekkovalmentajalle on sittemmin tullut tiedusteluja. Hän kertoo myös, mihin suuntaan etenkin mieli tekisi.

Työ. Se jatkuu.

Turun Palloseuran slogan on iskostunut monien jääkiekon seuraajien mieliin.

Työn TPS:ssä piti jatkua myös Tommi Miettisellä. Varsin sekavan oloisesti johdettu SM-liigaseura julkisti viime joulukuussa kaksivuotisen jatkosopimuksen päävalmentajanaan toimineen kuopiolaislähtöisen miehen kanssa.

Tuli kevät. Miettisen työ ei enää jatkunutkaan. Hän sai kansankielellä ilmaistuna potkut toisen TPS-kautensa jälkeen samalla kun luiskaan laitettiin urheilujohtaja Rauli Urama.

Runkosarjasta TPS oli kairannut viimeisen, 12. pudotuspelipaikan. Se johti ensimmäisen kierroksen playoff-sarjaa SaiPaa vastaan jo voitoin 2–0, mutta lappeenrantalaisseura voitti seuraavat kolme ottelua, eteni jatkoon ja liiti lopulta loppuotteluihin saakka.

Edellinenkään sesonki ei ollut Turussa suurta juhlaa. Runkosarjassa tuolloin yhdeksänneksi sijoittunut turkulaisnippu pudotti ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Rauman Lukon, mutta taival päättyi puolivälierissä Tampereen Tapparaa vastaan.

Tommi Miettisellä, 49, on ollut aikaa sulatella TPS-ajanjaksoaan.

– Raskaat kaksi vuotta oli ensinnäkin, se pitää sanoa. Paljon oli sellaisia asioita, jotka veivät kyllä voimia paljon, hän sanoo puhelimitse.

– Siitä olen tietyllä tavalla ylpeä, että pidin oman pääni ja linjani. Sitä olin toteuttamassa siellä. Kun jatkosopimusta tehtiin, sanoin siinäkin vaiheessa selvästi, että seuraltakin on tultava mandaatti, että se linja, joka on valittu, on hyvä linja ja sitä halutaan jatkaa.

Kiekonhallinta- ja maaliodottamatilastoissa TPS oli kuluneella sesongilla SM-liigan kärkipäätä, torjuntaprosentissa puolestaan koko sarjan heikoin. Tulos oli kiteytetysti heikompaa kuin itse peli.

– Identiteettiä toimia rakennettiin ja tehtiin. Se näkyi kyllä ulospäinkin. Kollegat ovat sanoneet, että identiteetti, jota teimme siellä, näkyi meidän pelissämme.

Miettinen ei kaartele avatessaan tuntojaan.

– Paska maku siitä jäi sillä tavalla, että se jäi kesken. Ei se ole mihinkään poistunut. Siitä jäi hampaankoloon.

"Ihmiset tietävät"

Kahtena kautena ja pestin päätyttyä TPS-tapahtumissa on ollut sulattelemista.Wester Photography

Kommenteista on rivien välistä tulkittavissa, että oman pään pitäminen TPS:ssä ei ollut aina helppoa. Miettinen ei halua kuitenkaan asiaa enempää aukaista. Hän huomauttaa, että TPS:ään on yhä työsuhde voimassa, vaikka lähtö tuli.

– Mutta kyllähän näissä pesteissä aina päävalmentajaa testataan, hänen linjansa kestävyyttä. Se on selvää isoissa seuroissa. Perinteikkäissä seuroissa sitä aina varmasti tarvitaan, mutta en enempää halua sitä avata. Ei ole tarvettakaan siihen. Itse tiedän, mitä on tapahtunut, ja ihmiset tietävät.

TPS pestasi Miettisen jälkeen uudeksi päävalmentajakseen Toni Söderholmin. Uusien apuluotsien joukossa on puolestaan muun muassa turkulaisikoni Mikko Koivu.

– "Söden" tapasin seminaarissa Tukholmassa keväällä. Ei minulla ole luonnollisestikaan mitään häntä vastaan. Mukava mies, ja tunnen hänet, Miettinen kuittaa kysymykseen seuran uudesta valmennuksesta.

"Oli outo olo"

Miettinen on haastatteluhetkellä kotikaupungissaan Kuopiossa, jossa hänellä on asunto Turun lisäksi.

– Minulla on pieni, 2,5-vuotias tyttö kotona. On innostavaa voida olla paljon hänen kanssaan. Minulla on myös 17-vuotias poika, joka asuu vielä kotona. Lasten kanssa olemiseen on nyt aikaa.

Aiemmin kiekkoelämässään Miettinen ei ole ollut hetkeäkään tekemättä töitä.

– En ollut koskaan pelatessani hetkeäkään ilman sopimusta, ja saman tien kun lopetin pelaamisen, hyppäsin valmennushommaan silloin apuvalmentajaksi Liigaan (KalPaan vuonna 2013). Tosi pitkä putki on ollut tässä.

TPS-taipaleen päätyttyä mies ei ensimmäisinä kuukausina tiennyt, miten päin olla.

– Oli niin outo olo. Nyt on vasta ruvennut nauttimaan oikealla tavalla, keräämään voimia ja vähän uuttakin asiaa omaan työkalupakkiin. On vahvasti sellainen olo, että vahvempana ja latautuneena tulen takaisin sitten, kun aika on.

Kuukaudet kiekkokauden päättymisen jälkeen ovat olleet myös reflektion aikaa. Miettinen mielii tulla paremmaksi versioksi itsestään.

– Valmentajuushan on koko ajan ihmisen kehittämistä. Samalla tavalla se on itsellä sitä. Pitää löytää vielä parempia asioita ja työkaluja johtamiseen. On minullakin varmasti valtavasti mahdollisuus edelleen kehittyä siinä asiassa.

Ruotsi kiinnostaa kovasti

Erotuomari Kristian Vikman ja Tommi Miettinen vaihtamassa ajatuksia viime kaudella.Vesa Pöppönen / AOP

Milloin Miettisen työt valmentajana voisivat jatkua – miltä tilanne tällä hetkellä näyttää?

– Kyllä tässä kyselyitä on tullut, mutta itselläni ei ole tällä hetkellä kiire mihinkään. Melkein kaksi vuotta on sopimusta nyt jäljellä, mutta sellainen olo on, että tuskin tulen kahta vuotta kotisohvalla olemaan. Jossakin vaiheessa kun mielenkiintoinen uusi juttu tulee, tartun varmasti siihen.

Joitakin puheluita on tullut sekä Suomesta että ulkomailta, joissa mieheltä on tiedusteltu hänen tilannettaan. Mikään näistä ei ole kuitenkaan saanut Miettistä vielä innostumaan.

Mies ei sulje pois, etteikö hän voisi hypätä jo ensi kaudeksi ruoriin.

– Koskaanhan ei pysty sanomaan sitä. Tämä on semmoista intohimohommaa. Tiedän, että minulla hyvin nopeasti lanka rupeaa taas palamaan, jos sopiva tulee. Mutta ei ole tällä hetkellä kiire, enkä ole missään tapauksessa mitään aktiivisesti hakemassa. Puhelu voi kuitenkin tulla milloin vain, ja innostus siitä sitten lähteä.

Kun kysyy, mitkä suunnat Miettistä kiinnostavat, hän sanoo kaiken olevan varmasti mahdollista. Pääsääntöisesti häntä kiinnostaa operoida jatkossakin päävalmentajana, mutta:

– Ruotsiin päin olen sanonut, että jos sieltä joku mielenkiintoinen apuvalmentajankin pestikin tulisi, voi olla, että olisin valmis siihen. Haluaisin jalkaa oven väliin sinne.

Ruotsi, jossa Miettinen aikanaan pelasi sekä Brynäsissä että Luulajassa, on ulkomailta listan kärjessä. Maassa pelataan yleisesti kovatasoista vauhtilätkää.

– Ruotsi kiinnostaa kovasti.

KalPa

SM-liigassa Miettinen päävalmensi TPS:ää ennen neljän kauden ajan kasvattiseuraansa Kalevan Palloa. Kuopiolaisseuraa, joka lopulta voitti kuluneella sesongilla Petri Karjalaisen luotsaamana ensimmäisen Suomen mestaruutensa.

– Kyllähän sitä tuli seurattua, ja minulla on hyviä tuttuja ja ystäviä siinä organisaatiossa edelleen. Totta kai olen iloinen heidän puolestaan ja koko sen organisaation puolesta.

– Se on pitkäjänteisyyden voimannäyte ja varmasti kaikille muillekin seuroille Suomessa hyvä muistutus siitä, että kun tietyllä identiteetillä tehdään pitkäjänteisesti, se mahdollistaa lopulta erinomaisen lopputuloksen.

Miettisen KalPa-päävalmentajarupeaman viimeisellä kaudella mitalipelitkin olivat lähellä, mutta Lahden Pelicans vei puolivälieräsarjan niukasti 4–3. Miettinen on yhtä kaikki saanut KalPan mestaruuden jälkeen ansaittua kiitosta myös omasta aiemmasta panoksestaan.

– Kyllä he ymmärtävät, miten sitä on tehty siellä. Siinä on ollut selvä jatkumo monta, monta vuotta. Oli silloin kun minä olin, oli minua ennen, ja edelleenkin se jatkuu. Sitä on hieno seurata vierestäkin ja nähdä, että on selvä ajatus, mihin sitä viedään.

Tommi Miettinen toimi KalPan edustusjoukkueen päävalmentajana kausina 2020–23.Photomotion / All Over Press

Kuopiossa on panostettu Miettisen sanoin valtavasti liikkumiskykyyn.

– Itse olin jo A-junnuissa (2016–19) sitä tekemässä. Se oli selvä asia. Vietiin se Liigaan.

– Siellä on myös erittäin hyvä fysiikkavalmennus, joka edelleen jatkaa samalla tyylillä eteenpäin.

Itseään Miettinen ei haluaisi nostaa erikseen KalPa-työstä esiin.

– Olin yksi palanen ja monta vuotta tein. Karjalaisen "Pete" pääsi jatkamaan sitä ja saavutti huipputuloksen. Nyt on sitten Tervosen Sami, joka on varmasti erittäin hyvä valmentaja viemään sitä soihtua taas omalla persoonallisella tavallaan eteenpäin, Miettinen miettii.