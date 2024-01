SM-liigapelaaja uhattiin tappaa – huolestuttava havainto rajuista törkyviesteistä

– Pelaajat saavat paljon kriittisiä viestejä sosiaalisessa mediassa, mutta eilen ylitettiin raja. Kun alkaa tulla tappouhkauksia, ja uhataan perhettä sekä lapsia tappamisella, se ei ole missään nimessä hyväksyttävää. Tällainen on nyt ja jatkossa poliisiasia, Pennanen sanoi .

Seuran urheilujohtaja Timo Koskela tarkensi myöhemmin Ylelle , että joukkueen pelaajalle on lähetetty yksittäinen tappouhkaus, joka koski myös tämän perhettä. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus.

SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen on huolissaan ilmiöstä. Hän kiittelee Ilveksen organisaatiota asian julkituomisesta.

– Tuollaiselle ei ole mitään sijaa. Ei jääkiekossa eikä millään elämän osa-alueella. Liiga tuomitsee tällaisen käytöksen jyrkästi. Valitettavasti se on osa tätä yhteiskuntaa, missä eletään tällä hetkellä.

Mikko Lieri / All Over Press

Aiemmin tällä kaudella TPS-hyökkääjä Markus Nurmi kertoi julkisuudessa viesteistä, joita hänen sosiaalisen median kanaviinsa on lähetetty. Julkaistuissa viesteissä luki muun muassa "tapa ittes" ja "pidä pää ylhäällä sut hakataan paskaksi".

Myös Lukko-puolustaja Tarmo Reunanen on puhunut tällä kaudella vastaanottamistaan asiattomista viesteistä .

Tilanne on kärjistynyt

Markkasen mukaan Liigalla ei ole suoranaisia sosiaalisen median ohjeistuksia pelaajille. Törkyviestien estäminen ennakkoon on vaikeaa. VIime kädessä seurat työnantajina pyrkivät ohjeistamaan pelaajia tarpeen mukaan.

– Konkreettiset keinot ovat ennen kaikkea se, että pyritään auttamaan ja valistamaan seuroja ja pelaajia. Olemme sivunneet aihetta Liigan johtoryhmässä. Tämä otetaan varmasti taas johtoryhmässä esille, että mitä voimme sarjana tehdä jatkossa. Tällä hetkellä se on paljon sitä, että toimitaan vastuullisesti tietoutta, tukea ja ymmärrystä lisäävästi.

Markkanen taustoittaa Liigan olevan mukana Jääkiekkoliiton ja SJRY:n kanssa Samat Säännöt -kampanjassa, jonka tarkoituksena on lisätä tietoutta ja valistaa kiekkokenttää kunnioittavista käyttäytymissäännöistä.

– Ei tämä ilmiö ole uusi juttu, mutta kyllä tämä rajuus on kärjistynyt viime vuosina. Toivotaan, että tällaiset esimerkit ovat apuna siinä, että rajat tunnistetaan paremmin jatkossa.

Useissa maissa mittavan pelaajauran aikanaan itsekin luonut Markkanen korostaa, että julkiseen ammattiin kuuluu kritiikki, mutta rajan on löydyttävä.

– Sosiaalisen median myötä asiat tapahtuvat silmänräpäyksessä. Kaikki ihmiset ovat tavallaan tavoitettavissa. Julkisuuden henkilöillä, joita pelaajatkin ainakin osittain ovat, on myös julkisia tilejä, koska halutaan tehdä ja tarjota sitä sisältöä. Valitettavasti on olemassa se joukko, joka ei osaa niitä rajoja tunnistaa. On tietysti sääli, jos tämän takia joudutaan sulkemaan tilejä tai siirtymään yksityiseen malliin.