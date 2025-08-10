Jukurit-peluri lähtee SM-liigasta KHL:ään

Jukureissa viime kaudella pelannut Max Ellis siirtyy Venäjän KHL-liigaan, kertoo Sport-Express.
Korjaus klo 18.07: Jutun pääkuva vaihdettu. Aiemmassa kuvassa oli väärä pelaaja.
Venäläislähteen mukaan Ellis on solminut ensi kautta koskevan sopimuksen aiemmin Kunlun Red Star -nimellä tunnetun Shanghai Dragonsin kanssa. Joukkue on pelannut viime vuodet kotiottelunsa Pietarissa.
Yhdysvaltalainen Ellis, 25, pelasi viime kaudella Jukureissa 25 runkosarjaottelua pistein 8+10=18. Playout-sarjassa hän iski Pelicansia vastaan viisi tehopistettä yhtä monessa ottelussa.