Jukurit-peluri lähtee SM-liigasta KHL:ään

Max Ellis.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 10.08.2025 17:13(Päivitetty 52 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Jukureissa viime kaudella pelannut Max Ellis siirtyy Venäjän KHL-liigaan, kertoo Sport-Express.

Korjaus klo 18.07: Jutun pääkuva vaihdettu. Aiemmassa kuvassa oli väärä pelaaja. 

Venäläislähteen mukaan Ellis on solminut ensi kautta koskevan sopimuksen aiemmin Kunlun Red Star -nimellä tunnetun Shanghai Dragonsin kanssa. Joukkue on pelannut viime vuodet kotiottelunsa Pietarissa.

Yhdysvaltalainen Ellis, 25, pelasi viime kaudella Jukureissa 25 runkosarjaottelua pistein 8+10=18. Playout-sarjassa hän iski Pelicansia vastaan viisi tehopistettä yhtä monessa ottelussa.

