Jukka Jaloselta painokas jyrähdys jääkiekkoilijan traagisesta viiltokuolemasta – kaivaa esiin puhuttelevia vertauskuvia

– Nyt on mielenkiintoista katsoa, että alkaako joku tai alkaako useampi pelaaja käyttämään niitä. Tiedämme kuitenkin hyvin sen, että kuinka vaarallinen luistimen terä osaa olla. Toki, on selvää, että eihän tuollaisia vahinkoja kovin usein satu, mutta yksikin tapaus on liikaa. Kyllä tuo pysäytti, Jalonen toteaa vakavana.

Jalonen painottaa, että kaulaa on vaikeampi suojata kuin ranteita. Silti jo nyt olemassa on varusteita, jotka suojelevat erityisesti kaulan tärkeitä valtimoja.

– Luulisi pelaajien tajuavan, että tämä on vain jääkiekkoa. Se on aika härskin näköistä välillä, kun äijää kaatuu ja kantapäät nousevat korkealle. Sitä miettii, ettei vain nyt sattuisi jotain. Sen voi sanoa, että on monesti käynyt aika hyvä tuurikin, ettei jotain pahempaa ole sattunut. No, nyt sattui.