Oulun laulava poliisi räjäytti pankin rakastetulla iskelmällä ja saa nyt viestejä ympäri maailman – tällainen on mystinen tenoripoliisi: "Miten sen nyt kiltisti sanoisi... "

Vaikka toisin voisi luulla, Petrus on syntynyt Suomessa ja hän on perisuomalainen mies. Nimi Petrus tulee kreikan kielestä – sukunimi Schroderus peräisin 1600-luvun Saksasta, josta Petruksen suku rantautui uskonpuhdistuksen myötä Suomeen.

Petrus on viiden lapsen isä, joka elättää perheensä Oulun poliisilaitoksen palveluksessa. Poliisityön ohella Petrus laulaa – ja komeastipa laulaakin! Omien sanojensa mukaan hänellä on laulamisen lahja, jota hän on käyttänyt rinta rottingilla lastentarhasta asti – kovaääninen tapaus, kun hän kerran on.