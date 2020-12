Ooppera-areenat jättänyt Petrus Schroderus kokee poliisin kenttähaalarin omakseen: "Saa olla avioliittoneuvojana, sielunhoitajana ja vaikka minkälaisessa roolissa"

– Yleinen väkivallan lisääntyminen ja raa’istuminen on tosi surullinen ilmiö. Yhä nuoremmat syyllistyvät törkeisiin väkivaltatekoihin ja samaan aikaan kynnys vastustaa poliisia fyysisesti on madaltunut, sanoo vanhempi konstaapeli Schroderus.

Schroderus on kahden ammatin mies. Tavallinen konstaapeli on harrastanut musiikkia jo nuoresta, mutta varsinaisesti pajatso aukesi kun nuori poliisi voitti Timo Mustakallio -laulukilpailun viitisentoista vuotta sitten.

Yhteiskunnan kehitys huolestuttaa

Puhe kääntyy helposti poliisin työhön, kun konstaapeli pääsee haastatteluun virkapuvussaan. Tänä syksynä puhuttanut nuorten väkivalta on tuttua myös Oulussa.

– Meillä on nuoria, joille kukaan ei ole sanonut koskaan, että noin ei voi käyttäytyä. Se on myöhäistä sitten, kun poliisi tule kertomaan, että näin ei voi toimia. Se olisi pitänyt jo paljon varhaisemmassa vaiheessa jonkun sanoa, miettii Schroderus.

Nuoret eivät elä umpiossa, vaan ilmapiirissä, joka on kaikin puolin muuttunut epämiellyttävämmäksi: ihmisten on vaikea ymmärtää toisiaan ja elää yhdessä.

– Ihmiset tekevät rikosilmoituksia sellaisista asioista, mistä ei ennen vanhaan olisi tullut kuuloonkaan tehdä rikosilmoitusta. Meillä ei siedetä eriäviä mielipiteitä asioista, vaikka ne eivät millään lailla koskisi toisen ihmisen henkilöä. Tämä on hyvin huolestuttava kehitys.

Poliisi on näköalapaikalla seuraamassa suomalaista elämänmenoa ja myös puuttumassa siihen – yhä useammin kodin seinien sisäpuolella.

Työ on opettanut, että vikaa on usein sysissä ja sepissä. Poliisin tehtävä on aina kuunnella kaikkia osapuolia, vaikka tilanne olisi kuinka tulehtunut.