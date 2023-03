Salkkarit-tähti Raimo Grönberg, 70, lähti hakemaan teatterista työtodistusta ja palasi reissulta ammattinäyttelijänä: "Se ratkaisi elämänurani"

Tomi Natri /All Over Press

– Se on vähän typerää se pappahuumori, mutta se on isältä opittua, en voi sille mitään, sitä vain aina tulee, hän toteaa.

Teatteri, joka valtasi mielen

"Sinun on pakko pyrkiä kouluun"

– He sanoivat, että sinun on pakko pyrkiä kouluun. Vastasin, että mihin kouluun. He sanoivat, että no Teatterikouluun, Grönberg muistelee.