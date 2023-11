Oulu nousi "talvipyöräilyn maailman pääkaupungiksi" – pyörätiet ovat aurauksessa korkeampi prioriteetti kuin ajoradat

– Uskoisin, että se on jatkuvasti nousussa. Pyöräliikenteestä ja pyöräilystä tulee entistä tavallisempaa koko ajan, näin ainakin toivon. Meillä on hirveän erilaisia kuntia ja kaupunkeja. On erilaisia tapoja ja asenteita, että kuinka tavallista on pyöräillä talvella.