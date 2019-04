Helsinki hakee ulkomailta mallia pyöräilyjärjestelyihin – asiantuntija kertoo nykyiset vaaranpaikat: "Eivät autoilijatkaan välttämättä osaa pyöräilyä koskevia sääntöjä"

Liikenneturvan toimitusjohtajan Anna-Liisa Tarvaisen mukaan suurin osa pyöräilijöiden liikenneonnettomuuksista on ulosajoja tai kaatumisia, eikä niihin liity muita osallisia. Autoilijan kanssa pyöräilijä törmää yleensä tienylityksen yhteydessä.

Tarvaisen mukaan on vaikeaa arvioida kuinka paljon pyöräilijät varsinaisesti rikkovat lakia. Hän korostaa, että sääntöjen tunteminen on tärkeää, mutta vähäisemmälläkin sääntöjen tietämyksellä pysyy hengissä.

– Eivät autoilijatkaan välttämättä osaa pyöräilyä koskevia liikennesääntöjä. Kun pyöräilyyn ei vaadita ajokorttia, niin eivät vaatimuksetkaan voi olla samat, kuin moottoroiduilla ajoneuvoilla ajaville. Enemmänkin oikea asenne on tärkeämpää kuin se, kuka on oikeassa, Tarvainen sanoo.

"Tieliikennelakia ei tarvitse osata ulkoa"

– Tämä on todella iso muutos kunnille ja siellä pitää aloittaa nopeasti uusien liikenteen ohjausten valmistelu ja toteutus. Pyörätienjatkeeseen, pyöräkatuun ja väistämiseen liittyviin merkintätapoihin tulee uutta, Tarvainen luettelee.

Helsingissä toivotaan selkeyttä ohjaukseen

Helsingin Polkupyöräilijät ry:n toiminnanjohtaja Henni Ahvenlammen mukaan pyöräily on Helsingissä todella suosittua, sillä 72% helsinkiläisistä pyöräilee ainakin joskus ja 94% suhtautuu pyöräliikenteen kehittämiseen positiivisesti.

Ahvenlampi luettelee pääkaupungin ongelmiksi risteys- ja liityntäkohdat. Helsingissä on myös paljon vanhoja väyliä, joissa pyöräilijät sekä kävelijät sekoitetaan keskenään.

– Tällä hetkellä väylät katkeilevat. Eli kaikille ei ole täysin selvää, miten reitit jatkuvat. Haasteena on saada reiteistä johdonmukaisia. Pyöräily on sitä turvallisempaa, mitä enemmän pyöräilijöitä on, jolloin muilta voi oppia oikeanlaiset liikennetavat, Ahvenlampi kertoo.