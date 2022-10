Joka toinen suomalainen taittaisi työmatkansa sähköpyörällä 20 minuutissa – pyöräfirman pomo vertaa autoilua lihansyöntiin

Sähköavusteisia polkupyöriä myytiin Suomessa viime vuonna 43 000 kappaletta. Kuten kerroimme elokuussa, on niiden kysyntä kasvanut viime vuosina huimasti . Markkinoilla on tätä nykyä sähköpyöriä joka lähtöön kaupunkikruisereista täysiverisiin maastopyöriin.

Autoilu kuin lihansyöntiä

– Harvempi on valmis siirtymään kerralla vegaaniksi, mutta on kuitenkin valmis lisäämään viikkoon pari kasvisruokapäivää. Samalla tavalla sähköpyöräily korvaa autoilupäiviä jo nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän.

Ampujan mukaan pyöräilyn lisääntymisen taustalla on nähtävissä samanlaisia motiiveja kuin ruoankin murroksessa; toiset kiinnostuvat hyvinvoinnista, toiset kestävästä kehityksestä, ja osalle tärkeintä on raha.

Sähköpyörä voisi korvata monta automatkaa

Sähköpyörä on hankintahinnaltaan kalliimpi kuin vastaava tavallinen polkupyörä. Lisäkustannuksia syntyy myös akkujen uusimisesta ja sähköstä. Sähköpyörien teknisestä kestävyydestäkään ei ole vielä olemassa tutkittua tietoa.

Sähköpyörällä voisi korvata osan autolla tehtävistä työmatkoista, mutta Motiva odottaa siirtymää tulevan myös joukkoliikenteestä. Tavanomaisen polkupyörän osuus 5–10 kilometrin matkoista on Motivan mukaan vain muutaman prosentin luokkaa, ja tällaisilla matkoilla sähköpyörä onkin elementissään.

Pyöräilyä on pidetty alle seitsemän kilometrin matkoilla nopeimpana tapana liikkua kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten työmatkoista 46 prosenttia on pyöräillen alle seitsemän kilometrin mittaisia.

Tarvitsetko liikennevakuutuksen?

Kuluttajan on oltava sähköpyöräkaupoilla tarkkana, sillä markkinoilla on kahdenlaisia pyöriä. Pyörät, joissa moottorin teho on enintään 250 wattia, ja avustus kytkeytyy pois päältä 25 tuntikilometrin nopeudessa, ovat lain mukaan polkupyöriä.