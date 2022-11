MM-rallitallin pomo myöntää suoraan: haussa iso kala kuskimarkkinoilta – "Aiemminkin on tehty viime hetken päätöksiä"

Brittitiimillä on kuitenkin kaksi ongelmaa: markkinoilla ei ole liikaa tarjolla ykköskategorian kuskeja eikä M-Sportilla ole liikaa ylimääräistä rahaa.

M-Sportin Ford Puma Rally1 -auto on osoittanut kilpailukykynsä Toyotaa ja Hyundaita vastaan, mutta tiimi antaa rutkasti tasoitusta miehistöllään. Tallin kuskeista konkari Sebastien Loeb otti voiton kauden avanneessa Monte Carlon MM-rallissa, ja niin sanotun ykköskuskin Craig Breenin tilillä on vain kaksi palkintokorokepaikkaa.

– Tämä on ollut vaikea kausi meille. Emme ole saaneet Monte Carlon jälkeen sellaisia tuloksia, joita olemme odottaneet, tallipäällikkö Richard Millener tuskailee.

– Valitettavasti emme saaneet enempää voittoja (Monten lisäksi) Sebin kanssa tänä vuonna, vaikka hän johti lähes jokaista rallia, jossa hän oli mukana. Seb on kiinnostunut ajamaan joitakin kisoja myös ensi vuonna ja se on myös meidän tavoitteemme, Millener sanoo.

– Mutta se riippuu siitä, millaisen rahoituksen löydämme kuljettajia varten. Valitettavasti kaikki asiat sen kuin kallistuvat. Meidän pitää tulla toimeen kasvavien logistiikkakulujen ja inflaation kanssa, ja samalla meidän pitäisi löytää ylimääräistä rahoitusta kattamaan näitä kuluja sekä kuljettajia varten. Se on iso haaste.

Huhuissa M-Sport-pestiin on yhdistetty Ott Tänak , joka jättää Hyundain kuluvan kauden lopussa. Millener on sanonut suoraan, että Tänak olisi kallis vaihtoehto M-Sportille, joka operoi MM-sarjassa yksityistiiminä.

– Lähes kaikilla huippukuskeilla on sopimukset. Jos meillä mikään ei muutu ensi vuodeksi, meidän pitää suunnata katsetta vuoteen 2024, kun joidenkin kuljettajien sopimukset umpeutuvat. Meidän pitää ottaa heidätkin tähtäimeen. Tässä ei ole kyse pelkästään kaudesta 2023, Millener puntaroi.

– Jos mikään ei muutu, meillä on edelleen tiimi, joka pystyy ajamaan hyvistä tuloksista ensi vuonna. Mutta vielä on aikaa – M-Sportilla on aiemminkin tehty viime hetken päätöksiä, tallipomo lisää.