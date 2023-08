Lähteekö Ott Tänak tiimistään? Tallipomo vihjaa b-suunnitelmasta

Tänak juhli voittoa kauden toisessa kilpailussa Ruotsissa ja johti jopa MM-sarjaa talvirallin jälkeen. Mutta sen jälkeen virolainen on kärsinyt useamman takaiskun.

Tämä on nostanut esiin spekulaatiota siitä, että Tänak voisi jättää tallin kauden lopussa, jolloin myös hänen sopimuksensa umpeutuu. Tallipäällikkö Richard Millener myöntää suoraan, että lähtöasetelmat jatkoneuvotteluille ovat kaikkea muuta kuin helpot.

– On aina vaikeaa löytää budjettia huippukuljettajaa varten. Tänak on yksi sarjan parhaista kuljettajista, joten ei ole helppoa pitää häntä. Mutta haluamme pitää hänet, Millener alleviivaa MTV Urheilulle.

– Aina on olemassa B-suunnitelma. Tässä tapauksessa se tarkoittaisi todennäköisesti siirtymistä takaisin nuorempaan kuljettajakokoonpanoon. En realistisesti näe, että muut huippukuljettajat vaihtaisivat tallia. sillä heillä ei ole syytä siihen, Millener toteaa.

– Se on tietenkin aina mukavaa, jos tallissa on huippukaliiberin kuljettaja. Mutta se tuo meille omat haasteemme budjetin suhteen. M-Sportilla on aina vuoden lopussa samat keskustelut, että mistä löydämme budjetin. Näiden asioiden parissa meillä riittää töitä seuraavien kuukausien aikana.