Sebastien Ogierin suunnitelma paljastui

Rallin MM-sarja jatkuu tällä viikolla Kreikassa. Seuraavana kisana heinäkuun puolivälin jälkeen ajettava Viron osakilpailu julkaisi tänään osallistujaluettelonsa.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kreikan MM-ralli 26.–29.6.

To: EK1 klo 18.05

Pe: EK:t 2–7 klo 7.28 alkaen

La: EK:t 8–13 klo 8.22 alkaen

Su: EK:t 14–17 klo 8.03 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Kahdeksankertainen maailmanmestari Sebastien Ogier ei ole Toyotan kisaan ilmoittamien kuljettajien listalla.

Ogier on MM-sarjassa toisena vain 19 pisteen päässä Elfyn Evansista ja pisteen edellä Kalle Rovanperää, vaikka on ajanut kaksi kisaa tallikavereitaan vähemmän. 41-vuotiaan ranskalaiskuljettajan saldo kauden neljässä kisassa on huima: kolme voittoa ja yksi kakkossija.

Monet ovat toivoneet Ogierin innostuvan tavoittelemaan yhdeksättä maailmanmestaruuttaan, joka nostaisi hänet maanmiehensä Sebastien Loebin rinnalle kaikkien aikojen tilaston kärkeen.

Aiemmin tässä kuussa Sardiniassa Ogier sanoi, ettei Viro kuulu hänen suunnitelmiinsa. Kyseisen viikonlopun päätteeksi sosiaalisessa mediassa julkaisemallaan kuvalla Ogier vain vahvisti tätä viestiä.

Viime vuonna Ogier teki elokuun alussa Suomessa päätöksen lähteä sittenkin ajamaan mestaruudesta, kun hän nousi voittonsa myötä sarjassa toiseksi ja samalla parhaaksi Toyota-kuljettajaksi.

Vuoden tauon jälkeen MM-kalenteriin palannut Viron osakilpailu ajetaan 17.–20. heinäkuuta.

Juttua päivitetty klo 16.10: Korjattu Ogierin voittamien maailmanmestaruuksien määrä.