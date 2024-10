MM-rallissa muhii raaka näytelmä: "Enpä usko, että sinä Ott Tänakille sanot…"

Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul on puun ja kuoren välissä tulevina viikkoina. Hänen johtamansa tallin Thierry Neuville on MM-sarjan kärjessä 25 pisteen erolla tiimikaveriinsa Ott Tänakiin. Neuville on suursuosikki mestariksi kauden päätöskisassa Japanissa, mutta MM-titteliä jo vuonna 2019 Toyotalla maistanut Tänak tulee varmasti tekemään kaikkensa kiusatakseen belgialaista.