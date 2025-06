Tänak hakee täyttä pottia, Rovanperä paljasti suunnitelmansa – MTV seuraa Kreikan MM-rallin ratkaisua

Kreikan MM-rallissa ajetaan sunnuntaina neljä erikoiskoetta ja kaikkiaan 99,06 erikoiskoekilometriä. MTV Urheilu seuraa sorarallin päätöspäivää hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Viimeisenä päivänä on paljon pelissä. Suvereenisti kisaa lauantaina hallinnut Hyundain Ott Tänak yrittää tuoda auton ilman ongelmia maaliin, mutta samalla hänellä olisi mahdollisuus poimia sunnuntailta (sprinttikisa ja Power Stage) jopa maksimipisteet.

Sunnuntaipinnoja kaipaavat vielä kipeämmin kaksi muuta mestarikuskia, Toyotan Kalle Rovanperä ja Hyundain Thierry Neuville. Rovanperä keskeytti lauantaina, joten MM-taisto kaipaisi korjausliikkeitä. Neuville lähtee päätöspäivään viidentenä, joten hyvä pyhäpotti olisi nihkeän alkukauden jälkeen tervetullut.

Kreikan MM-rallin päätöspäivän seuranta on sunnuntain aikataulun ja kisan kokonaistilanteen alla.

Kreikan MM-rallin sunnuntain ohjelma:

08.03 EK14 Smokovo 1 (26,16 km) 09.05 EK15 Tarzan 1 (23,37 km) 11.09 Huolto D, Lamia, (15 min) 12.32 EK16 Smokovo 2 (26,16 km) 14.15 EK17 Tarzan 2, Power Stage (23,37 km)

Kreikan MM-rallin kokonaistilanne, 13/17 EK:ta:

Sija: Kuljettaja: Talli: Aika/ero: 1. Ott Tänak Hyundai 2:56:31,7 2. Sébastien Ogier Toyota +43,6 3. Adrien Fourmaux Hyundai +2:08,0 4. Elfyn Evans Toyota +3:04,4 5. Thierry Neuville Hyundai +4:17,7 6. Grégoire Munster M-Sport +5:55,0 7. Oliver Solberg* Toyota +6:56,7 8. Gus Greensmith* Skoda +8:34,5 9. Kajetan Kajetanowicz* Skoda +8:44,5 10. Yohan Rossel* Citroen +8:59,6 ------------------------------ XX. Josh McErlean M-Sport +13:36,2 XX. Martins Sesks M-Sport +16:39,1 XX. Takamoto Katsuta Toyota +33:44,1 XX. Kalle Rovanperä Toyota +34:10,8 XX. Sami Pajari Toyota +1:20:29,0

*Rally2-kuljettaja

Keskeytykset: Pajari (EK5, ei ajanut myöskään lauantaina), Serderidis (EK9), Rovanperä (EK11), Katsuta (EK11)

Kreikan MM-rallin sunnuntain seuranta:

EK14 Smokovo 1 (26,16 km)

Klo 8.56: Ogier keulille 15,8 sekunnin erolla. Tänak on tulossa väliajoissa vielä muutaman sekunnin kovempaa.

– Haluan pitää hyvän rytmin ja ottaa mahdollisimman paljon pisteitä, Ogier kertoi taktiikastaan sunnuntaille.

Klo 8.54: Fourmaux tunnustaa ek-maalissa, että haluaa nyt varmistaa kolmospaikan. Ero Neuvilleen on 6,5 sekuntia.

Klo 8.49: Evans häviää Neuvillelle 0,7 sekuntia. Tässä lienee kova taistelupari niin sunnuntaikisassa kuin Power Stagella.

– Ei mennyt hyvin, Evans tokaisi.

Klo 8.45: Neuville tulee 21,6 sekunnilla Pajarin ajan alle. Evans ajaa belgialaisen kanssa tasatahtia, Tänak ja Ogier tulossa nopeammin.

Klo 8.42: Väliaikojen perusteella Fourmaux näyttäisi varmistelevan kolmospaikkaansa. Ogier ja Tänak tulleet huippuvauhtia ensimmäiseen väliaikaan.

Klo 8.40: Alla vielä video Katsutan virheestä.

0:26 Takamoto Katsuta tekee virheen sunnuntain avauspätkällä ja menettää aikaa.

Klo 8.36: Neuville pitää väliajoissa niukasti parempaa vauhtia kuin Evans ja Fourmaux. Ogier ja Tänak vielä tulossa.

Klo 8.35: Katsuta häviää 23,5 sekuntia Pajarille. Hän on suunnannut katseensa seuraavaan pätkään, jossa on edessä valmistelut Power Stagea varten.

– Pyörähdin ja keula osui penkkaan. Kaikki on kuitenkin kunnossa, Katsuta totesi.

Klo 8.32: Lauantaina keskeyttänyt Katsuta tekee taas virheen, ja menettää aikaa arviolta 15-20 sekuntia. Hän voi unohtaa sunnuntaipisteistä ajamisen, jos se oli japanilaisen suunnitelmissa alkujaankaan.

Klo 8.29: Rovanperä taipuu Pajarille 10,5 sekunnilla.

– Yritämme vain päästä Power Stagelle, ja saada siellä jotain aikaan, Rovanperä tunnusti.

Klo 8.24: Pajari on maalissa, ja vauhti on ollut lähtöpaikka huomioiden hyvää. Ainoastaan Neuville on väliajoissa suomalaisen edellä, mikä yllätti Pajarinkin maalissa. Startanneita on jo kuusi.

– Aika uusi kokemus minulle olla auraajana. Yritän oppia tapoja olla tekemättä mitään tyhmää, Pajari kommentoi.

Klo 8.16: Rovanperä on startanneista kuskeista hitain väliaikojen perusteella.

Klo 8.15: Asiantuntija Jari Ketomaa tekee heti havaintoja Rovanperän ajamisesta. Ketomaan mukaan Toyota ei reagoi Rovanperän haluamalla tavalla ohjausliikkeisiin.

– Tuo ei kieli hyvää. Ei ole mitään selkeää lääkettä löydetty, Ketomaa analysoi Rovanperän otteita päivän avauspätkältä verrattuna aiemmin tällä viikolla nähtyyn.

Klo 8.07: Rovanperä toisena matkaan. Starttipaikka on haastava hyvän sunnuntaipotin saalistamiseen.

Klo 8.02: Sami Pajarikin nyt taas mukana rallissa eilisen välipäivän jälkeen. Päätöspäivä vauhdissa, kun Pajari lähtee auraamaan tietä.

Ennakko:

Klo 7.46: Sunnuntaina on vielä paljon jännitettävää. Alla MTV Urheilun asiantuntijan Teemu Sunisen ajatuksia tähtikuskien lähtökohdista päätöspäivään:

– Tänakilta ollut jopa pelottavan vahvaa tekemistä. Hänellä on nyt kaikki mahdollisuudet täyteen pistepottiin tuollaisella lähtöpaikalla ja vireellä.

– Neuville lähtee varmasti hyökkäämään. Hänellä on pakottava tarve pisteille. Ero Evansiin MM-sarjassa on jo 50 pistettä.

– Fourmaux tarvitsee podiumin. Hän tulee ajamaan muutamia pisteitä sunnuntailta.

– Rovanperällä on nyt aika vaihtaa kurssia. Lähtöpaikka on haastava, mutta hän tarvitsee sunnuntailta hyviä pisteitä, niin hän pääsee lähtemään hyvillä mielillä kohti Viroa ja Suomea.

Klo 7.37: Tervetuloa MM-ralliseurannan pariin! Vielä jännittävä päätöspäivä edessä, ja kisakilometrejäkin on vielä lähes sata jäljellä. Mitä vain voi siis vielä tapahtua.

Alla Ralliextran kertaus kisan lauantaipäivästä asiantuntija Teemu Sunisen kommentein.

5:26 Ralliextra teki selkoa Kreikan MM-rallin lauantain tapahtumista – Teemu Suninen ennakoi myös päätöspäivää.