Ott Tänak saavutti helpottavan voiton – ytimekäs kommentti Kalle Rovanperän ylivoimasta

Voitto on toki ollut monta kertaa lähellä, mutta ykkössija karkasi kerta toisensa jälkeen joko henkilökohtaiseen virheeseen tai tekniseen vikaan.

– Äärimmäisen positiiviset fiilikset, varsinkin tehtaalla olevien työntekijöiden ja täällä olevien mekaanikoiden puolesta. He tekevät pitkiä päiviä, Tänak kertasi MTV Urheilulle taiston tauottua.

– Meillä on ehdottomasti vielä paljon töitä. Sardinia on aina hyvin erityislaatuinen kilpailu. Tämä on ollut vaikea viikonloppu kaikille. Onnistuimme pääsemään rallin läpi ilman isompia ongelmia. Se oli avain menestykseen.