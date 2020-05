Norjassa taistellaan huumeidenkäyttöä vastaan ilmaisella heroiinilla – professori kertoo, miksi se ei täällä kannata: "Missään ei käytetä näin yksinomaisesti kuin Suomessa"

THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen sanoo, ettei kehitykselle ole vain yhtä syytä.

– Aineita on aikaisempaa helpompi saada. Ja varsinkin huumeiden kokeilu on yksi asia. Nuorista aikuisista noin 45 prosenttia on kokeillut ainakin kerran elämässään, useimmiten kannabista, sanoo Hakkarainen.

– Opioidien käyttö on sitten harvinaisempaa. Siihen vaikuttaa samoin kuin Yhdysvalloissakin lääkeopioidien tulo markkinoille, ja niitä on monesta eri lähteestä saatavilla.

Uusi askel Pohjoismaissa

Sallivampi suhtautuminen huumeiden käyttöön on kokeilijoiden määrän perusteella edennyt selvästi Suomessa, ja myös muualla maailmassa trendi on havaittavissa.

Ongelmakäytöstä puhuttaessa Pohjoismaissa otetaan nyt merkittävä askel, kun Norja on poistamassa rangaistuksia huumeiden käytöltä. Maan suurista kaupungeista Oslossa ja Bergenissä aletaan jakaa pahimmille ongelmakäyttäjille ilmaista heroiinia.

– On pitkään koettu voimattomuutta joidenkinkin ihmisten kohdalla. Mitkään muut keinot eivät ole tepsineet, niin on tarjottu tätä mahdollisuutta. Sveitsistä ja Tanskasta on tästä hyviä kokemuksia, Hakkarainen sanoo.

– Päämääränä on ennen kaikkea pitää nämä ihmiset henkissä. Kiinniittää heitä hoitojärjestelmään ja saada heidän elämänsä stabiloitua. Tämmöinen ongelmakäyttäjä, joka on kadulla ja palvelujärjestelmän ulkopuolella, joutuu usein tekemään rikoksia saadakseen aineita ja on altis tarttuville taudeille. Tällä pyritään suojelemaan yhteisöä.

Huumeet jaetaan tietyissä pisteissä tiettyihin kellonaikoihin aamulla ja illaksi.

– Ei sitä taskuun ladata.

Suomessa ei käytetä heroiinia

Voisiko sama olla Suomessa mahdollista?

– Heroiinin hoito Suomessa tällä keinolla ei tunnu järkevältä, sillä meillä ei ole vastaavaa käyttöä. Norjassahan on suuri heroiiniongelma. Meillä on näitä lääkeopioideja, ja tuntuisi hassulta alkaa tarjoamaan heille heroiinia.

Opioidien käytöstä puhuttaessa, puhtaasti huumekäyttöön tarkoitettu heroiini ei ole se ainoa aine. Vahvojen opioidipohjaisten reseptilääkkeiden väärinkäyttö on yleistynyt vahvasti. Se on Suomessa syrjäyttänyt heroiinin lähes kokonaan.

– Sitä on (meillä) todella vähän. Sitä ei ole pitkään, pitkään aikaan ollut. Suomalaiset opioidien käyttäjät käyttävää buprenorfiinia, tramadolia, fentanyyliä ja oksikodonia.

Eikö heroiinia ole Suomessa saatavilla, vai mistä erityispiirre johtuu? Taustalla vaikuttaa muun muassa Pentti Karvosen tapaus, sanoo Hakkarainen. Lääkärinä toiminut Karvonen toimitti vuosituhannen vaihteessa suomalaisille narkomaaneille suuria määriä subutexia korvaushoitoon. Heroiinin käyttö väheni muiden opioidien kustannuksella.

– Se on kansainvälinen erityispiirre. Lääkeopioidien käyttäjiä esiintyy muissakin maissa, mutta näin yksinomaisesti kuin Suomessa, niin ei juuri missään.

"Totaalikielto ei ole toiminut"

Suomen huumekulttuurin piirteellä on ollut vaikutusta, sanoo Hakkarainen. Muun muassa kuolleisuus on vähentynyt selvästi.

Onko niin, että huumepolitiikassa tulisi siirtyä kieltämisestä ongelmien hoitoon?